« Mon meilleur souvenir à l’OM ? Mon but contre Lyon ! »

L’ancien défenseur de l’Olympique de Marseille Matheus Doria a accordé une interview à So Foot. Le joueur brésilien évoque son meilleur moment à l’OM

Au cours d’un entretien accordé au magasine So Foot, l’ancien défenseur de l’Olympique de Marseille et actuel joueur du club mexicain Santos Laguna, Matheus Doria (25 ans), est revenu sur son meilleur moment à l’OM, son but face à Lyon en coupe de France :

Une semaine plus tôt, j’avais déjà marqué contre Lyon — Doria

« Je me souviens, oui ! J’ai marqué face à Lyon, c’était une super ambiance au stade et j’avais fait la célébration de Salt Bae (ce cuisinier turc connu pour ses vidéos où il prépare et sale la viande) ! Une semaine plus tôt, j’avais déjà marqué contre Lyon (ses deux seuls buts sous le maillot phocéen). En plus, c’était un super match, une victoire en coupe contre un rival important. C’est vraiment mon meilleur souvenir, le meilleur moment de mon passage à l’OM ! » Matheus Doria – So Foot