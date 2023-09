Monaco – OM : 4 potentiels titulaires blessés côté ASM, un autre suspendu !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Gennaro Gattuso va diriger l’OM pour son premier match face à l’AS Monaco ce samedi. Si Sarr pourrait encore être forfait, un doute existe concernant Kondogbia. Du côté de l’AS Monaco, plusieurs titulaires indiscutables seront absents !

Caio Henrique souffre d’une entorse du genou gauche et sera donc forfait pour la reception de l’OM. Il rejoint à l’infirmerie Eliesse Ben Seghir et Breel Embolo mais aussi la recrue Mohammed Salisu qui, victime d’une pubalgie depuis le début de la saison, a été opéré. Autre mauvaise nouvelle pour Monaco, l’absence d’Aleksandr Golovin qui a été averti face à Lorient. C’était son troisième carton jaune en 10 matchs ce qui signifie qu’il ne sera bel et bien suspendu pour le choc face aux Olympiens.

Dans un entretien accordé à l’AFP ce vendredi, le coach de l’ASM Adi Hütter avait affiché son objectif de finir sur le podium cette saison, il n’exclut pas de jouer le titre.

Hütter vise le podium, voire le titre !

« Le plus important est de retrouver l’Europe. Le président, la direction sportive, le coach et l’équipe sont alignés, avec un objectif élevé et compliqué: le podium. Au-dessus ? Oui, on peut rêver, bien sûr! Parfois, les rêves deviennent réalité, a expliqué Adi Hütter dans un entretien à l’AFP ce vendredi. Mais le PSG est quand même très fort! Wissam Ben Yedder ? Je ne parle que football avec lui, jamais de ses problèmes personnels. Ses performances ne sont pas affectées et son attitude est professionnelle. Il n’y a aucun doute. Je mets les meilleurs sur le terrain. Wissam est l’un des meilleurs. Et je n’ai pas le sentiment que ce sujet soit évoqué dans les vestiaires. »