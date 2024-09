« Monopoly avec les gens », « saigner Pape Diouf »… Riolo flingue le passage de Labrune à l’OM !

Depuis le début de l’été, Vincent Labrune ancien président de l’OM est au cœur des polémiques. D’abord dans le fiasco du contrat des droits télés, puis dans des pratiques douteuses pour la réélection au siège de la LFP.

Daniel Riolo insiste sur le personnage et raconte son mauvais passage en tant que président marseillais. « Ce n’est que du vide, sur son parcours il n’y a rien. Il enfume Robert Louis Dreyfus parce que RBL aimait les personnages un peu troubles, et toute sa vie ça n’a été que ça. Dès qu’il rencontre des gens intelligents y a conflit, avec Pape Diouf ils se sont détestés et il a tout fait pour avoir sa peau. Parce que c’est son kiff (Vincent Labrune), il veut saigner les gens, vous avez face à vous le vide, quelqu’un qui n’est pas intelligent. » a-t-il déclaré dans l’After Foot. « Oui c’est un supporter de l’OM, incontestablement. Il a voulu être président de l’OM, au point de saigner Pape Diouf, de l’écarter de manigancer. Sauf que quand il est président de l’OM qu’est-ce qu’il fait ? Il fait tout à l’envers. Ce qui l’amuse c’est de faire le Monopoly avec les gens, il ne fait rien pour l’intérêt du club. Ça le fascine de faire des transferts dans tous les sens mais à aucun moment tu sens qu’il bosse dans l’intérêt du club, alors que c’était son rêve de faire ça. »

Labrune ne fait rien pour l’intérêt du club

