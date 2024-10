Montpellier – OM (0-5) Wahi : « Cette victoire va nous faire du bien avant Paris »

L’Olympique de Marseille s’est imposé face à Montpellier sur un score très large de (5-0) à l’occasion du choc de la 8e journée de Ligue 1. La réaction de l’attaquant marseillais Elye Wahi au micro de DAZN au terme de la rencontre :

« C’est vrai qu’aujourd’hui c’était un moment très spécial pour moi mais j’ai réussi à faire abstraction du contexte et cette victoire va nous faire du bien avant le match de la semaine prochaine contre Paris. Tout est réuni pour que l’on continue sur cette lancée en tout cas. J’espère moi aussi continuer comme ça. On va savourer cette victoire et bien travailler cette semaine pour préparer ce match, » a ainsi déclaré l’attaquant de l’OM Elye Wahi qui a inscrit ce soir son deuxième but de la saison.

