Morgan Sanson fixe les objectifs de l’OM !

Dans un entretien accordé à Téléfoot, Morgan Sanson a avoué qu’il vivrait comme un échec une non-qualification en Ligue des Champions.

Ce samedi, l’Olympique de Marseille a réalisé la belle opération au classement de Ligue 1. Les Marseillais ont pris les trois points alors que le Stade Rennais a été freiné par Brest.

On doit aller chercher la Ligue des Champion

Avec 8 points d’avance sur son concurrent direct, l’OM a plus que jamais la possibilité d’aller en Ligue des Champions la saison prochaine. Dans une interview accordée à Téléfoot, Morgan Sanson a affirmé qu’il vivrait comme un échec de finir ailleurs qu’à la seconde place de Ligue 1.

« On regarde plutôt derrière avec l’avance que l’on a sur Rennes, c’est déjà bien. On a un petit peu d’avance mais il ne faut pas se reposer sur nos lauriers on a de gros matchs qui arrivent. Oui ce serait un échec de terminer ailleurs qu’à la seconde place. On doit aller chercher la Ligue des Champions. C’est beau de voir que les supporters nous suivent malgré la saison dernière. Tout le monde est amoureux de l’OM »

Morgan Sanson – Source : Téléfoot