OM : Pour Pierre Ménès, Villas-Boas ne peut compter que sur ces deux joueurs…

Ce samedi, l’Olympique de Marseille s’est imposé 1-0 face à Toulouse à l’occasion de la 24e journée de Ligue 1. Pierre Ménès affirme qu’il est nécessaire pour Villas-Boas d’avoir un Payet et un Mandanda en forme pour continuer à gagner.

Sur son blog, Pierre Ménès est revenu sur la victoire de l’Olympique de Marseille au Vélodrome face à Toulouse. Actuellement second, les Marseillais ont creusé l’écart avec Rennes qui a maintenant 8 points de retard.

tant que Payet et Mandanda seront dans cette forme… — Menes

Le journaliste de Canal + se demande si « l’état de grâce » des Olympiens va continuer aux vues du calendrier qui les attend. Il pense en revanche que si ces deux joueurs sont au top niveau, « tout sera possible. »

Samedi après-midi, on a eu droit à un OM épuisé, sans ressources physiques, sans idée, sans pouvoir d’accélération et qui aurait pu être mené après 30 secondes de jeu sur le poteau de Leya Iseka. Le match a été très pénible pour les Olympiens qui ont eu un nombre d’occasions famélique et n’ont dû leur salut qu’à un nouvel exploit de Payet, seul buteur du match sur une frappe de 25 mètres dans la lunette de Reynet. Quand on pense que la semaine prochaine, l’OM va à Lyon mercredi et à Lille dimanche, c’est à se demander si l’état de grâce marseillais peut durer encore longtemps. Cela dit, tant que Payet et Mandanda seront dans cette forme, tout sera possible pour l’équipe de Villas-Boas n’a toujours pas encaissé de but en 2020. Mais au niveau du jeu, c’était vraiment poussif.

Pierre Ménès – Source : Blog Canal +