Mourad Boudjellal dézingue le PSG, Neymar et Nasser Al Khelaïfi

L’ancien propriétaire du RC Toulon, Mourad Boudjellal était invité au micro d’Europe 1… Il en a profité pour mettre quelques tacles au Paris Saint-Germain.

Invité sur le plateau d’Europe 1, l’ancien propriétaire du RC Toulon Mourad Boudjellal pourrait reprendre un club de football, le Sporting Club de Toulon.

L’ANNIVERSAIRE DE NEYMAR, C’EST SCANDALEUX — BOUDJELLAL

Il s’est exprimé sur l’actualité du football et notamment du Paris Saint-Germain. Il n’a pas hésité à tacler le club, Neymar ainsi que le président Nasser Al Khelaïfi.

