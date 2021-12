N2: La réserve de l’OM s’incline face à Monaco pour la dernière de l’année !

La réserve de l’Olympique de Marseille recevait ce samedi à 17h l’AS Monaco, dans le cadre de la 14e journée de National 2. Les jeunes joueurs de Maxence Flachez, se sont une nouvelle fois inclinés à domicile 1-0 …

Après avoir concédé le match nul (0-0) face à Lyon la Duchère, l’Olympique de Marseille recevait ce samedi la réserve de l’AS Monaco. Les hommes de Maxence Flachez n’ont pas gagné le moindre match à l’OM Campus, depuis son succès 2-0 le 21 août dernier face à Fréjus Saint-Raphaël. Pour la dernière rencontre de l’année, les minots ont une nouvelle déçu en s’inclinant 1-0, dans une partie franchement ennuyante, face à une équipe du Rocher peu séduisante. La première occasion franche est marseillaise par le biais de Daouda Gueye, qui arrive a prendre de vitesse deux défenseurs monégasques, mais sa frappe n’est pas assez dangereuse pour réellement inquiéter le portier de l’AS Monaco. Une première période serrée, mais l’adversaires du jour ouvre le score juste avant la mi-temps à la 43e minute. Simon titulaire dans les buts marseillais ne peut rien faire sur cette frappe croisée imparable.

L’OM n’y arrive pas

Auteur d’une mi-temps plutôt convaincante, Ugo Bertelli a cédé sa place au retour des vestiaires. Titularisé au poste d’ailier gauche, il a montré une certaine aisance technique sans toutefois se montrer décisif. Salim Ben Seghir, joueur majeur de cette équipe, voit sa frappe passée juste à côté du but monégasque à la 50e minute. L’ancien niçois, performant a de nombreuses reprises cette saison, a cette fois trop souvent forcé le dribble, et montré quelques signes d’agacement sur le terrain. A la 60e minute, les hommes de Maxence Flachez auraient pu bénéficier d’un pénalty après un contact d’un défenseur monégasque sur Jores Rahou, mais l’arbitre en a décidé autrement. Sans être largement au-dessus des Marseillais, l’AS Monaco a géré tranquillement sa deuxième mi-temps, et aurait même pu aggraver le score à l’heure de jeu après une frappe sur la transversale de Simon. Pour la dernière de l’année, la réserve s’incline une nouvelle fois à domicile, c’est la neuvième défaite de la saison pour les minots, la septième à l’OM Campus.

Le top : Aaron Kamardin

Difficile de trouver un top sur cette rencontre, tellement les olympiens ont été timides. Légère satisfaction du match, la solidité défensive d’Aaron Kamardin (19 ans). Le jeune défenseur central, n’a pas commis d’erreur manifeste et a montré peu de déchet dans sa relance. Sans toutefois réaliser un match de haut niveau, le Marseillais a fait preuve de sérieux et de solidité.

Le Flop: Daouda Gueye

Joueur le plus âgé de cette équipe, Daouda Gueye (25 ans) n’a pas montré grand chose face à l’AS Monaco. Si sa puissance physique est réelle, son niveau technique est très inquiétant, le Sénégalais peine a conserver le ballon dos au but, et a servir ses partenaires correctement. Malgré son mètre 90, il ne gagne pratiquement aucun duel aérien. Si c’est lui qui s’est procuré les deux occasions dangereuses de l’OM, il n’a pas trouvé le chemin des filets adverses.



La composition de départ de l’OM : Simon– Caprice, Fardi, Kamardin, Souaré – Targhalline (C), Bertelli, Tongya – Ben Seghir, Rahou, Gueye.