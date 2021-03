OM: Bertelli brille avec les U18 de l’Equipe de France !

Appelé par Landry Chauvin, sélectionneur des U18 de l’Equipe de France, Ugo Bertelli a répondu présent lors du match amical contre le Stade Malherbe de Caen. Face à la formation de deuxième division, les jeunes internationaux français ont fait match nul grâce à un but du Marseillais.

Durant cette trêve internationale, Steve Mandanda et Boubakar Kamara sont mis en lumière côté français. En effet, le capitaine et gardien olympien a rejoint les Bleus à Clairefontaine pour disputer le tournoi de qualifications à la Coupe du Monde 2022, qui aura lieu au Qatar. Quant à Bouba Kamara, il dispute actuellement l’Euro Espoirs. Les Bleuets, annoncés comme favoris du tournoi, se sont inclinés face au Danemark lors du premier match du tournoi. Un peu plus à l’abri des projecteurs, Ugo Bertelli à, de son côté, rejoint les U18 de l’Equipe de France.

Bertelli buteur face à caen !

Aligné face au Stade Malherbe de Caen, équipe classée 14ème de Ligue 2, Ugo Bertelli a été décisif sur ce match puisqu’il a inscrit le but du 1-0 pour les U18 français. Le milieu de terrain de l’Olympique de Marseille a profité d’une erreur caennaise pour dribbler le gardien de but et glisser le ballon au fond des filets. Malheureusement pour eux, Caen égalisera en fin de partie sur pénalty.