Nantes – OM (0-1) : « On fait une très bonne opération ce soir »

L’Olympique de Marseille s’impose face au FC Nantes (0-1) à l’occasion de la 16e journée de Ligue 1 grâce à un but du brésilien Gerson en première période. Titulaire ce soir Mattéo Guendouzi s’est exprimé au micro de Prime Video au terme de la rencontre.

La réaction à chaud du milieu de terrain de l’Olympique de Marseille Mattéo Guendouzi suite à la victoire de l’OM contre Nantes ce mercredi soir (0-1).

« On avait à cœur d'enchainer car cela faisait longtemps qu'on avait pas enchaîné deux victoires de suite. On savait que cela allait être difficile car Nantes est une très bonne équipe cette année. Ils sont bons en contre attaque et c'est costaud derrière. Quand on voit les résultats des autres équipes, on ne devait pas se rater. On est deuxième avec un match de retard. Mais en tout cas c'est une très bonne opération pour nous ce soir. Il reste encore du temps mais on a fait quand même pas mal de bonnes performances depuis le début de la saison. C'est vrai qu'on a eu des creux à certains moments, on a raté des matchs, mais il faut maintenant continuer à enchaîner. On aura déjà un match important ce week-end. Il faut enchaîner un maximum de victoire avant la trêve. On a un bon effectif cette saison avec beaucoup de bons joueurs on a donc pu faire un turn over ce soir. On a un bon mentale, tout le monde est heureux de jouer et de participer à cette victoire » Mattéo Guendouzi – Source PrimeVideo