Nantes – OM (1-1) // Les Notes de FCM : Nagatomo et Payet sauvent l’honneur d’une équipe encore malade…

L’Olympique de Marseille n’a pris qu’un point ce samedi en Ligue 1 face à Nantes… Voici les notes des joueurs alignés par Nasser Larguet.

Retour sur les prestations individuelles des Olympiens dans les Notes de FCM.

LES JOUEURS

S.Mandanda : 3/10

Une erreur qui a failli coûter chère…

Auteur d’un début de match correct, Mandanda n’a pas eu grand chose à faire. Il n’a été alerté que quelques fois par des frappes lointaines, mais rien de bien dangereux. Le portier marseillais n’a pas réussi à récupérer une passe pas assez appuyée envoyée par Alvaro. Blas fait bien son pressing et frappe. Ça fait 1-0 pour Nantes. Heureusement, le duo Nagatomo – Payet sauve la bêtise des deux joueurs.

H.Sakai : 4/10

Sa suspension risque de lui faire du bien.

On aurait peut-être préféré voir la justesse technique et la vitesse de Pol Lirola sur cette rencontre mais Nasser Larguet en a décidé autrement. Sakai a montré de la combattivité, de l’envie comme à son habitude mais a été très limite dans ses prises de balle. En fin de match, il fait un mauvais geste sur Bamba et est sanctionné d’un carton rouge. Il sera suspendu pour au moins une rencontre. Un peu de repos qui ne fera pas de mal au Japonais qui a beaucoup enchaîné ces derniers temps.

D. Caleta-Car : 4/10

Pas sûr qu’une offre de 23M€ reviendra sur la table.

Censé être le roc de cette équipe, la pièce solidité… le Croate n’a pas réussi à vraiment peser dans cette rencontre. En début de match, il tente plusieurs passes longues pour trouver Henrique, Khaoui et Dieng dans la profondeur mais les défenseurs nantais étaient sur leurs gardes. En seconde période, il tente une tête sur un coup-franc de Payet qui ne trouve pas le cadre. Un match qui ne restera pas dans les anales…

Alvaro.G : 4/10

Une passe qui a mis Mandanda en grande difficulté !

Avant cette erreur, Alvaro n’avait pas vraiment eu à s’employer. Quelques passes vers son coéquipier croate et vers Kamara mais rien de plus. Sur le côté droit de la défense à quelques minutes de l’heure de jeu, il appuie mal sa passe en retrait vers Mandanda qui se troue et permet à Nantes d’ouvrir le score.

Y.Nagatomo : 6/10

Sérieux, appliqué et récompensé !

Qui aurait pu y croire en le voyant une nouvelle fois sur la feuille de match : Nagatomo a été passeur décisif ! Alors que tous les supporters et observateurs attendaient de voir Amavi sur son côté gauche ou Sakai, c’est le joueur de 34 ans qui a été titularisé par Larguet. Présent défensivement, il a stoppé quelques offensives nantaises. Il est ensuite trouvé sur son côté gauche, brosse bien son centre et trouve Payet au point de penalty qui trompe Lafont. Une bonne prestation du Japonais. Remplacé par Amavi à la 91′ minute qui n’a pas vraiment eu le temps de se montrer.

B.Kamara : 6,5/10



Il va créer un grand vide lorsqu’il va partir…

Bien que les commentateurs de Canal + aient évoqué des discussions pour une prolongation de Kamara, il semble plus probable qu’il quitte le club cet été. Avec ses qualités, il sera certainement courtisé et l’OM ne pourra peut-être pas refusé certaines offres. Encore une fois dans ce match, il a apporté de la sérénité. Avec son gros volume de jeu, il était partout sur le terrain.

Remplacé par Michaël Cuisance à la 78′ : 2/10



On se demande encore ce qu’il fait à Marseille.

Entré en jeu à la place du minot, on a compris pourquoi le premier était titulaire tant la différence de niveau entre les deux est flagrante. C’est à se demander pourquoi Nasser Larguet l’a fait entrer et n’a pas plutôt choisi Olivier Ntcham qui était sur le banc. La dernière recrue marseillaise aurait peut-être apporté plus de densité et d’allant offensif. Ça n’aurait pas pu être pire de toute façon.

P. Gueye : 6/10

Peut-être un brin usé par l’enchaînement…

Pape Gueye a une nouvelle fois été précieux dans l’entre-jeu. Avec Kamara, ils forment assurément un duo de choc qui tient la baraque. Sans eux, Dieu sait où l’on serait au classement… Malgré tout lors de cette rencontre à Nantes, l’ancien joueur du Havre n’a pas eu d’éclair de génie. Très propre dans ses relances, il a eu du mal à organiser le jeu face à ce bloc nantais positionné très bas. Il a répondu présent physiquement.

S.Khaoui: 5/10

Il ne peut pas mettre des doublés à tous les matchs…

Etincelant face à l’OGC Nice, Khaoui n’a pas montré les mêmes choses ce samedi face à Nantes. Il ne fallait pas non plus s’attendre à la même prestation puisque le jeu était bien moins ouvert pour le Tunisien. Les Canaris l’ont empêcher de trouver des espaces. Il a en revanche bien aidé Sakai défensivement sur son côté droit. Remplacé par Lirola à la 95′ qui n’a joué que quelques secondes.

D.Payet : 5/10

Encore loin de son meilleur niveau…

Si on avait vu des bribes du Payet que l’on connaissait face à l’OGC Nice, il n’en était pas de même ce samedi à Nantes. En première période, il a été totalement transparent, obligé à reculer pour chercher des ballons. Bien décalé par Khaoui, il rate totalement un centre du gauche, gâchant une occasion. En seconde période, il est trouvé par Nagatomo et offre le but de l’égalisation à son équipe et sort la tête de l’eau. Il tente un lob lointain à la 78′ mais ne parvient pas à tromper Lafont. Un bon coup-franc sur la tête de Caleta-Car qui ne sera pas cadré.

L.Henrique : 4/10

On aurait aimé le voir tout le match !

Impossible pour Luis Henrique de montrer quoi que ce soit durant cette rencontre face au FC Nantes. Il a passé sa première mi-temps à essayer de se placer pour recevoir des ballons de ses milieux mais les Nantais ont bien joué le jeu en ne laissant pas d’espace. Injustement sorti par Larguet à la mi-temps qui a fait entrer Valentin Rongier.

V.Rongier : 5/10

Son séjour sur le banc lui a servi de leçon !

Non-titularisé face à Nice et ce samedi, il est entré à la mi-temps et a mis du rythme dans un milieu qui dormait un peu offensivement. Il fait peur à tout le monde après un gros tampon de Caleta-Car où il était à deux doigts d’être ko. Finalement, l’ancien Nantais se relève et offre même le bon décalage vers Nagatomo qui offre le but à Payet. Une entrée intéressante, une prestation plus offensive qu’à son habitude.

A.B.Dieng : 4/10

Remuant mais trop esseulé en attaque !

Dans ce 4-2-3-1, Payet n’a pas pu être aussi proche de Dieng que lors de la rencontre face à l’OGC Nice. Le Sénégalais se retrouvait souvent seul au milieu des Nantais qui ne le laissaient pas respirer. Il est ensuite bien trouvé par Henrique dans la profondeur mais il est malheureusement hors-jeu. Sakai tente également de le chercher dans la surface, il enchaîne d’un coup du talon mais trouve seulement le petit filet.

Remplacé par V.Germain à la 45′ : 2/10

Quelle catastrophe…

Seul en pointe face à une défense placée aussi bas, ça n’avait pas de sens sur le papier et ça en avait encore moins sur le terrain. L’ancien monégasque n’a rien apporté, n’a pas fait d’appels et a raté plusieurs de ses passes. Totalement transparent en 45 minutes.

LE COACH

Nasser Larguet : 4/10

Le même onze mais pas le même résultat !

L’idée était louable : refaire confiance au même onze qui avait offert le match censé devenir la référence pour la suite de la saison. Malheureusement, sans la faiblesse défensive des Niçois, les Marseillais ont eu du mal à s’imposer. Des choix plutôt étranges cependant, comme le fait de faire entrer Germain puis Rongier à la mi-temps au lieu de laisser Henrique et Dieng face à cette défense nantaise qui pouvait être prise de vitesse. Même chose pour les changements très tardifs comme celui de Lirola et Amavi que l’on aurait aimé voir titulaires.