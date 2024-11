Nantes – OM : Deux forfaits et une grosse incertitude pour Kombouaré !

À l’approche de la rencontre entre le FC Nantes et l’Olympique de Marseille ce dimanche à la Beaujoire, Antoine Kombouaré se réjouit de disposer d’un effectif presque complet. Cependant, plusieurs absences pourraient affecter la performance de l’équipe nantaise.

L’OM, actuellement en quête de résultats avec seulement une victoire lors de ses quatre derniers matches de Ligue 1, se prépare à affronter Nantes pour la 10ème journée. Pour ce match crucial, l’entraîneur Roberto De Zerbi pourra compter sur le retour de Quentin Merlin, qui intégrera le groupe.

Roberto De Zerbi avait commenté l’absence et donc l’importance de son latéral gauche. « Je n’ai pas de doublure pour Quentin Merlin. Tous les joueurs ne sont pas pareils, il faut respecter les caractéristiques de chacun. On a aussi Pol Lirola et Amir Murillo, il y a des variantes. C’est une absence importante, Quentin Merlin faisait un très bon début de saison, il faut s’adapter ».

Fabien Centonze et Adel Mahamoud forfaits, Moses Simon incertain

Moses Simon a pris un coup à Nice et a été ménagé à l’entrainement cette semaine d’où son absence dans le groupe pour #RCSAFCN. Le FC Nantes jouera sans son meilleur joueur à La Meinau… (info @presseocean) pic.twitter.com/xRjtGqHS1r — Ablinho 🔰 (@Ablinhoo) October 26, 2024

Du côté du FC Nantes, deux joueurs sont forfaits : Fabien Centonze et Adel Mahamoud. De plus, Moses Simon, qui a manqué la rencontre précédente contre Strasbourg, demeure incertain. Ces absences pourraient avoir un impact significatif sur la stratégie de Kombouaré et sur le déroulement du match face aux Phocéens.