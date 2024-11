OM : Les révélations de Di Meco sur le conflit avec Papin

Dans l’émission le Moscato Show Eric Di Meco a évoque les tensions autour de l’actuel entraîneur de la réserve de l’OM et légende vivante du club marseillais Jean Pierre Papin

L’ancien défenseur de l’OM Eric Di Meco a évoqué le conflit au sein de l’OM entre l’ancien Ballon d’or, Jean-Pierre Papin, et Ali Zarrak, responsable de la Pro 2 et adjoint de Medhi Benatia.

« Quand tu es entraîneur de la réserve, tu te retrouves constamment tiraillé entre ton envie d’être compétitif et les exigences du groupe professionnel. Quand on appelle Jean-Pierre, c’est pour éviter la relégation de la réserve, et il parvient même à les ramener en haut du classement. Le National 3, c’est la cinquième division, alors ça me fait sourire quand on dit qu’on prépare les jeunes de ce championnat pour jouer en Ligue 1. Vous en avez vu beaucoup, vous, des jeunes jouer en équipe première ces dernières années à l’OM ? explique ainsi Di Meco avant de poursuivre.

« Aujourd’hui, Jean-Pierre est en tête, et je pense sincèrement que, dans l’intérêt de l’OM, il serait plus utile que la réserve monte en National 2, car cela permettrait de mieux former les joueurs. Ensuite, Jean Pierre n’a aucun problème avec De Zerbi, qui a d’autres priorités que de se soucier de la position de Bacola, qu’il joue milieu de terrain ou avant-centre.

Le souci, c’est qu’il y a un directeur de la réserve qui a pris beaucoup d’importance dernièrement. C’est le même qui a été en conflit avec Mbemba. Ce monsieur manque apparemment de diplomatie… Il parle mal aux gens. Il est arrivé avec Tessier, et si on regarde son parcours, cela semble s’être souvent passé ainsi dans ses clubs précédents. On le présente comme un proche de Mehdi Benatia, mais ce n’est pas lui qui l’a fait venir, il était déjà en poste avant.

Il y a donc un conflit entre deux hommes, et, de ce que je sais, la direction a du mal à trancher, » a ainsi déclaré l’ancien défenseur de l’OM Eric Di Meco au micro de RMC Sport.

