Nantes – OM : Gros « seum » pour ces deux joueurs nantais…

L’OM s’est imposés 1-0 face à Nantes à l’occasion de la 16e journée de Ligue 1. Une défaite qui semble difficile à digérer pour Ludovic Blas et Randal Kolo Muani, ces deux dernier se sont exprimé en zone mixte après le match…

L’OM a largement dominé la première mi-temps face à Nantes mercredi soir. Le carton rouge de Pallois a ensuite un peu calmer les ardeurs olympiennes et Nantes s’est réveillé en seconde période sans pour autant avoir une occasion franche. En zone mixte après la rencontre, Ludovic Blas et Randal Kolo Muani étaient frustrés. Pour le premier les marseillais n’étaient pas si bons que cela, alors que pour le second Alvaro méritait un rouge. Le seum ?

Blas : « les marseillais ne sont pas extraordinaires non plus »

« On pouvait embêter cette équipe de Marseille. On a les qualités pour. On sortait d’un bon match à Lille. On s’est mis en difficulté tout seul (…) J’aurai bien aimé voir le match à onze contre onze parce qu’ils ne sont pas extraordinaires non plus (…) On attendait ce match avec impatience. On savait qu’il allait y avoir beaucoup de public. On voulait faire bonne impression pour nos supporters et auprès de toute la Ligue 1 aussi. Je suis donc un peu dégoûté de ce manche-là parce qu’on n’a pas montré notre vrai visage ce soir ». Ludovic Blas – source : Zone Mixte / Ouest France (02/11/2021)

#Blas « Je suis dégoûté, j’aurais aimé voir le match se jouer à 11 contre 11. On n’a pas trouvé la solution face à cette équipe de Marseille. » #FCNOM pic.twitter.com/Cmih8jmc69 — Maxime Thomas (@mthomas44230) December 1, 2021

Kolo Muani : « je l’ai en travers la gorge»

« On avait à cœur de bien commencer, donc franchement on peut se le dire : on a raté notre début de match. On a pris un carton rouge. Mais après ça, on a quand même eu des difficultés à revenir dans le match. On a essayé de jouer avec le cœur, mais ça n’a pas marché. Marseille joue dans un dispositif particulier. Il fallait qu’on s’adapte. Après le rouge, on a essayé de bien s’entendre. D’aller vers l’avant. Pour moi, il manquait de l’agressivité. Il fallait aller les chercher un peu plus, comme on l’a fait à Lille. Déjà je ne comprends pas pourquoi on ne l’a pas fait dès le début. On va se poser les bonnes questions pour être prêt contre Lorient. Enervé ? Non, mais je l’ai en travers la gorge. Carton rouge pour Alvaro ? Pour moi oui. Il n’a pas à faire ça. Il fait obstruction en venant avec le coude. Il doit défendre, certes, mais pas comme ça. On ne doit pas faire ça sur un terrain (…) Je pense que si c’est un autre attaquant que moi. Je pense qu’ils (les arbitres) ont leurs préférences ». Randal Kolo Muani – source : Zone Mixte / Ouest France (02/11/2021)

Kolo-Muani « Est-ce qu’il y a rouge pour Alvaro ? Pour moi oui. Il n’a pas à faire ça. » #FCNOM pic.twitter.com/8rQ6ED8325 — Maxime Thomas (@mthomas44230) December 1, 2021

