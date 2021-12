Nantes – OM : Kombouaré liste les problèmes posés par Sampaoli

L’OM s’est imposé 1-0 à Nantes mercredi soir après une première mi-temps aboutie. En conférence de presse, le coach nantais Antoine Kombouaré a reconnu que le jeu de possession et de position mis en place par Sampaoli lors des 45 minutes a perturbé son équipe.

Antoine Kombouaré a aussi regretté le carton rouge récolté par son défenseur central Pallois.

Le but, c’est le premier tournant, le deuxième c’est l’expulsion de Nicolas Pallois — Kombouaré

« Le sentiment, c’est d’abord la déception parce qu’on perd. On avait travaillé pour ramener un résultat positif. Je suis surtout déçu de notre entame de match. Marseille a mis en place son jeu de possession et surtout son jeu de position, qui nous a causé des problèmes. On n’a pas été capables de récupérer les ballons suffisamment haut. Les rares qu’on a récupérés, on a eu du mal à les jouer. Le but, c’est le premier tournant, le deuxième c’est l’expulsion de Nicolas Pallois. Après, ça devient compliqué. Par contre, j’ai tenu à féliciter mes joueurs parce que j’ai beaucoup aimé leur deuxième période. On a montré du caractère, du courage et aussi de la qualité. On fait une meilleure période à dix qu’à onze. On est capables de développer du jeu, de ressortir les ballons, on s’est créé quelques occasions même s’il a manqué de la justesse, certainement à cause de la fatigue. » Antoine Kombouaré – source : Conférence de presse (01/12/2021)

En conférence de presse, Jorge Sampaoli s’est exprimé sur son onze et son choix de ne pas mettre de numéro 9. Il s’est dit très heureux de retrouver cet allant offensif qui caractérisait son équipe lors des premières journées.