Nantes – OM : Kombouaré pointe du doigt cette décision de l’arbitre !

Après la victoire de l’OM 0-2 à Nantes, Antoine Kombouaré a affiché son énervement suite aux décisions arbitrales concernant le temps additionnel. Il estime que l’artibre n’a pas tout compté alors que les marseillais ont gagné du temps.

Même à 20-25 minutes de la fin, Marseille a commencé à gagner du temps

« J’ai parlé à l’arbitre pour lui dire que je ne comprenais pas. Il l’a reconnu, mais apparemment ce ne sont pas les arbitres qui donnent les minutes de temps additionnel… Mais j’ai été très surpris, et en même temps déçu. On a vu ce qui s’est passé à la Coupe du monde. Ils avaient dit qu’ils feraient quelque chose à ce niveau-là. Même à 20-25 minutes de la fin, Marseille a commencé à gagner du temps, avec le gardien, les joueurs au sol… Ils ont cette expérience mais il faut pénaliser cela. C’est le rôle des arbitres de donner plus de temps pour le jeu. Il faut pénaliser les équipes qui gagnent du temps. Quand on voit le nombre de changements qu’il y a eu, les arrêts de jeu pour blessure… il y aurait dû y avoir au minimum cinq minutes et pas trois. C’était légitime que mon adjoint, qui a pris un carton jaune, râle un peu. Il faut faire attention ». Antoine Kombouaré – source : Conférence de presse (01/02/2023)

📺 En direct. Coach Kombouaré : « De la frustration, même si on sait que c'est une grande équipe de Marseille en face. On a le sentiment de ne pas être loin. On a essayé de bien défendre mais aussi d'aller de l'avant »



« Venir jouer ici n’est jamais facile et on avait donc besoin de faire un très, très grand match pour l’emporter. En deuxième mi-temps, on aurait pu inscrire quatre ou cinq buts, et même plus. À la fin, j’étais même un peu inquiet, je me demandais comment on allait terminer ce match. Finalement, on inscrit ce second but. Il est super, il vient nous délivrer. Félicitations aux gars. Ils ont été bons et concentrés. C’est une victoire méritée. Azzedine Ounahi vient d’un football où on lui demandait de faire des choses différentes. Il a montré son talent, tout le monde le connaît. On l’a vu sur son but. Balerdi et Gigot fatigués ? Non. Je pense qu’ils vont bien. On va vérifier ça avec le médecin de l’équipe. » Igor Tudor – source : Conférence de presse / La Provence (01/02/2023)

Quid de Mbemba et Malinovskyi, sorti en seconde période et installé sur le banc avec des poches de glace. Chancel Mbemba est quant à lui sorti sur blessure peu après la pause, selon les journalistes de Prime il souffrirait de la cheville gauche…