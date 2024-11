Nantes – OM (Ligue 1) : Quelle heure, quelle chaîne TV ?

L’Olympique de Marseille se déplace à Nantes ce dimanche soir (20h45). Ce match se joue pour le compte de la 10ème journée de Ligue 1. À quelle heure et sur quelle chaîne TV voir ce match ? Retrouvez toutes les informations sur cette rencontre du championnat de France dans cet article.

L‘OM doit se relancer ce dimanche après la déroute de la semaine dernière lors du classique (0-3). Un match crucial pour les olympiens qui, avec les faux pas de Monaco et de Lille ce vendredi, pourraient prendre seul la seconde place du championnat. Ce vendredi, le technicien italien Roberto De Zerbi s’est exprimé sur le début de saison de son équipe et sur la confrontation de ce dimanche contre Nantes : « Je pense qu’il faut l’emporter, comme tous les matches pour rester en haut du classement, c’est tout ce qui m’intéresse. Si on gagne, on reste troisième et on fait 20 points en 10 matches. Jouer à l’OM est un privilège, ça ne doit pas être un stress et c’est quelque chose que mes joueurs partagent avec moi. On peut faire plus de points mais ce n’est pas catastrophique et je pense que pour une équipe qui a été complètement rebâtie, on fait un bon début de saison. »

À quelle heure et sur quelle chaîne TV suivre Nantes OM ?

L’OM affronte Nantes ce dimanche 3 Novembre 2024. Le match débutera à 20h45 et sera diffusé en direct sur DAZN.

Comment voir Nantes OM en streaming ?

Il vous faudra bénéficier d’un abonnement à DAZN et vous connecter sur DAZN | Ligue 1 McDonald’s.

