Nantes : Un retour et trois absents face à l’OM !

L’entraineur de l’Olympique de Marseille André Villas-Boas était présent en conférence de presse de veille de match OM-Nantes. Le coach olympien a annoncé le possible forfait de Morgan Sanson après celui de Nemanja Radonjic. Du côté de chez l’adversaire, Christian Gourcuff vient de confirmer le retour de Moses Simon qui réintègre le groupe à l’occasion du déplacement à Marseille…

Alors que les Jaune-et-Vert devront faire sans Charles Traoré et Anthony Limbombe face à l’Olympique de Marseille, Christian Gourcuff a annoncé en conférence de presse aujourd’hui le retour de Moses Simon.

Un retour mais 2 absents

Quatorzième du classement (13 points, 3 victoires, 4 nuls, 4 défaites), le FC Nantes se déplacera sur la pelouse de l’Olympique de Marseille, samedi après-midi (17 heures, Stade Vélodrome). Pour cette affiche de la 12ème journée de Ligue 1, les Canaris pourront compter sur le retour de Moses Simon. L’ailier du FC Nantes, Moses Simon, a été contraint de sortir sur blessure quelques minutes plus tard. Visiblement touché au niveau des adducteurs, le Nigérian n’était plus apparu en équipe fanion depuis sa sortie prématurée face au PSG (0-3 le 31 octobre). Par contre, Ouest France précise que trois nantais seront forfaits pour ce déplacement à Marseille : Charles Traoré (Covid), Anthony Limbombé, (reprise) et Roli Pereira (mollet).