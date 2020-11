OM : Après Radonjic, Villas-Boas annonce un cadre très incertain pour Nantes

L’entraineur de l’Olympique de Marseille André Villas-Boas était présent en conférence de presse de veille de match OM-Nantes.

Le coach olympien a indiqué que Morgan Sanson était très incertain pour cette rencontre.

« Radonjic est toujours absent, il va rater les deux ou trois prochains matchs. Il sera peut-être de retour contre Manchester City » André Villas-Boas – Source : Conférence de Presse

« Morgan Sanson avait de la fièvre, il est resté chez lui et n’a pas participé à l’entraînement aujourd’hui. On ne sait pas s’il pourra jouer demain contre Nantes. On prendra une décision demain » André Villas-Boas – Source : Conférence de Presse