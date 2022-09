Narciso Pezzoti : « Conte et Tudor ont des idées très intéressantes sur le jeu »

Ancien adjoint de Marcello Lippi à la Juventus, Narcisso Pezzoti s’est remémoré ses souvenirs d’Antonio Conte et Igor Tudor lorsqu’ils étaient co-équipiers à Turin. Il en également profité pour parler du jeu proposé par les deux tacticiens.

Igor était assez réservé

Les deux adversaires du soir ont joué ensemble pendant 6 saisons, de l’arrivée de Tudor en juillet 1998 jusqu’à la retraite de Conte en 2004. Ensemble, ils auront gagné 2 scudetti en 2002 et en 2003 et auront disputé une finale de Ligue des Champions, perdue aux tirs aux buts face au Milan AC de Carlo Ancelloti ( 0-0, 2-3 aux TAB).

Interrogé par L’Équipe, l’ex-entraineur adjoint de Marcello Lippi à la Juventus (de 1994 à 1999 puis de 2001 à 2004) s’est souvenu de ses deux anciens joueurs, Antonio Conte et Igor Tudor :

« Antonio a écrit l’histoire de la Juventus. C’était le capitaine, la référence, même si certains étaient très au-dessus de lui techniquement. Il avait un gros tempérament et était très intelligent, sur le terrain et en dehors. Igor, lui, était assez réservé, parce que je l’ai connu à son arrivée, il était plus taciturne et ne maîtrisait pas encore la langue. Son premier match, c’était le trophée Berlusconi (un tournoi de pré-saison organisé par l’AC Milan) à San Siro, il avait été impressionnant. Tu sentais déjà l’autorité, la personnalité. »Narcisso Pezzoti – Source: L’Équipe (07/09/2022)

C’est un jeu très fatiguant

Il a ensuite évoqué leur manière de faire jouer leurs équipes respectives :

« Ils ont des idées très intéressantes sur le jeu. Le Vérone de Tudor jouait avec un marquage individuel tout terrain, ce qui met forcément l’adversaire en difficulté, parce qu’il n’a pas l’habitude. Mais c’est un jeu très fatigant, et tu peux craquer en fin de match, ou en fin de saison. Conte, lui, a un CV qui parle pour lui. Il arrive et il veut gagner, il est fait pour le résultat, et pour l’immédiat » – Source : Narcisso Pezzoti – l’Équipe du 07/09/2022

