OM : L’ambition de Payet en Ligue des Champions…

L’OM débute la Ligue des champions ce mercredi avec un déplacement à Tottenham (Coup d’envoi à 21 heures). Dimitri Payet est revenu en conférence de presse sur le début de cette nouvelle campagne européenne.

Deux ans après, l’OM retrouve la Ligue des Champions ce mercredi soir à Tottenham. Placé dans un groupe homogène avec les Spurs, Francfort et le Sporting, l’OM peut espérer réaliser un beau parcours. Présent en conférence de presse ce mardi, le capitaine marseillais Dimitri Payet a expliqué que l’OM devra se servir de ses précédentes campagnes européennes pour avancer dan la compétition. Il estime que le club olympien devra gagner des points rapidement pour espérer se qualifier pour les huitième de finale.

Faire mieux qu’une troisième ou quatrième place — Payet

« La dernière campagne n’a pas été bonne, on n’était pas au niveau. On aspire à faire beaucoup mieux. Si on arrive à être à notre niveau, on pourra faire de meilleures choses, mieux qu’une troisième ou quatrième place. (…) Avec notre début de saison, on a eu des certitudes dans notre jeu au fil des matchs. On est prêts à entrer dans cette compétition. Il va falloir faire preuve d’exigence et de sérieux pour pouvoir exister et faire mal à cet adversaire habitué à cette compétition. La première journée vous met sur les bons rails. Dans un championnat à six matchs, il faut vite prendre des points. » Dimitri Payet – Source : Conférence de presse (06/09/2022)

Avec des joueurs comme Sanchez c’est toujours plus simple de jouer au football — Dimitri Payet

S’il devrait commencer la rencontre contre Tottenham sur le banc de touche, Dimitri Payet est bien dans le groupe marseillais à Londres. Son coéquipier chilien n’est lui pas du déplacement, suspendu la saison dernière avec l’Inter Milan. Le capitaine marseillais était revenu sur les qualités de son nouveau partenaire d’attaque et sur sa capacité à faire la différence dans les moments importants.

« C’est sûr que lorsque on marque rapidement, qu’on fait le break et que l’on tue pratiquement le match à la mi-temps, ça devient plus facile à gérer. On a fait une première période très sérieuse avec beaucoup d’efficacité. En seconde mi-temps on a été costaud défensivement sans trop leur laisser le ballon pour pouvoir ensuite gérer sereinement la fin du match. Avec des joueurs comme Alexis Sanchez c’est toujours plus simple de jouer au football, on se trouve facilement dans les petits espaces. Il a réussi à marquer deux buts, cela nous a fait beaucoup de bien. C’est une bonne première pour nous. (…) Quand on prend son mal en patience depuis un mois et qu’on travaille, quand on vous donne votre chance il faut profiter. J’ai essayé de donner le maximum. Mais peu importe qui est sur le terrain. Le plus important c’est que Marseille gagne. » Dimitri Payet – Source Prime Video