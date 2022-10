OM : Nasri juge sévère un gros fait de jeu du match !

L’Olympique de Marseille s’est imposé ce mercredi soir face au Sporting (0-2 ) lors de son quatrième match de la phase de groupe de la Ligue des champions. L’ancien olympien Samir Nasri a analysé le succès du marseillais juste après la rencontre.

L’ancien meneur de jeu de l’Olympique de Marseille Samit Nasri s’est exprimé au micro de Canal + suite à la victoire de l’OM au Sporting (0-2) lors du quatrième match de la phase de groupe de la Ligue des champions. Sur le plateau du Canal Champions Club il a ainsi donné son sentiment sur la performance olympienne.

L’expulsion ? C’est un peu sévère, mais tant mieux… Nasri

« Je pense aussi que la première victoire la semaine dernière a été un déclic pour cette équipe qui malgré tout trainait un peu les fantômes du passé avec ce nombre de défaites consécutives. Et le fait de savoir qu’ils sont capables de gagner et d’être un concurrent pour la qualification je pense que ça les a débloqué. (…) L’expulsion ? C’est un peu sévère, mais tant mieux, moi je ne vais pas me plaindre quand ça va dans le sens d’un club français… (rires) » Samir Nasri – Source : Canal + (12/10/2022)

