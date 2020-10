Neymar n’énerve pas que les joueurs de ligue 1 et de l’OM…

L’attaquant du PSG Neymar a été au milieu de toutes les embrouilles lors du match PSG – OM il y a quelques semaines. Mais l’international brésilien n’éverve pas que les joueurs de Ligue 1, et de l’OM. Il a également excéder le défenseur de Pérou, Carlos Zambrano.

Au terme de la rencontre Pérou-Brésil l’international péruvien, Carlos Zambrano, n’a pas été tendre avec le joueur du PSG :

Neymar c’est un clown !

« Honnêtement, c’est un grand joueur, l’un des meilleurs au monde, mais pour moi c’est un vrai clown. Il est conscient de tout ce qu’il fait sur le terrain, c’est un grand joueur mais il cherche constamment la moindre faute. Dans la surface de réparation, il s’est jeté quatre ou cinq fois pour voir s’ils allaient lui accorder un penalty et à la fin il a atteint son objectif à deux reprises alors qu’il n’y avait rien. » Carlos Zambrano – Source : Sport

Des propos qui font écho à ce du joueur d’abdi Delort en 2019 : « Je l’ai trouvé un peu nerveux, un peu hautain avec tout le monde. C’est dommage. Je lui ai dit à la fin ’t’es un grand joueur mais il faut respecter les gens’. C’est ça le plus important quand t’es quelqu’un de bien et que tout le monde t’idolâtre. Dégager du respect, dégager une bonne éducation, c’est important… En plus, moi d’habitude, je l’aime bien. Mais là, c’est vrai qu’il en a plus fait que d’habitude. Il a chambré, mal parlé, comme d’habitude… »…