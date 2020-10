OM finances : « McCourt va devoir remettre de l’argent, ce sera une obligation »

Extrait du dernier Débat Foot Marseille de ce jeudi. Notre invité, Bruno Blanzat journaliste pour France Bleu Provence, évoque la situation économique de l’Olympique de Marseille qui risque de ne pas s’arranger avec la crise du Coronavirus et l’affaire MédiaPro. A voir en images ci-dessous

La crise économique liée au Covid19 et l’affaire « MédiaPro » risque d’impacter sérieusement la santé financière de l’Olympique de Marseille. Le club marseillais se trouvait déjà dans une situation particulièrement inquiétante. Frank McCourt va-t-il encore devoir remettre de l’argent dans le club pour compenser ces pertes ? C’est ce que pense Bruno Blanzat, journaliste pour France Bleu Provence.

Le président Eyraud n’a vraiment pas de chance car son gros truc c’était le Vélodrome

A lire aussi : Vente OM : « Le modèle économique n’est pas viable, je ne sais pas si McCourt peut aller beaucoup plus loin au niveau financier »

« Frank McCourt va être obligé de remettre de l’argent, c’est certain. Les clubs qui ont un actionnaire comme lui seront peut-être un plus protégés. Encore faut-il qu’ils aient les reins solides, et qu’ils acceptent de remettre la main au pot. Mais là ce sera une obligation.»

Bruno Blanzat – source : FCMarseille (15/10/2020)

Pour voir ou revoir ce DFM en intégralité

Au programme : L’avant match OM – Bordeaux, les paris FCM, Villas-Boas à un tournant, et les questions / Réponses