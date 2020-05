Niang confirme des contacts, le communiqué des groupes de supporters, et la folle ambition d’Eyraud… Les 3 infos OM de ce lundi !

Niang intéressé par une signature dans la club marseillais, les ultras grognent et Eyraud a des grandes ambitions… Les 3 infos OM de ce lundi !

Mercato : MBAYE NIANG CONFIRME DES DISCUSSIONS AVEC L’OM (et se dit prêt à baisser son salaire pour venir)

Annoncé dans le viseur de l’Olympique de Marseille, l’attaquant du Stade Rennais, Mbaye Niang, a confirmé que des premières discussions avec le club marseillais avaient eu lieu. Il se dit intéressé et prêt à baisser son salaire pour rejoindre un projet comme celui de l’OM.

Invité dans le Canal Football Club sur Canal + ce dimanche, le buteur du Stade Rennais Mbaye Niang a confirmé des premières discussions avec l’OM. Il n’a pas caché son envie de rejoindre le club phocéen cet été s’il en a l’opportunité. L’ancien joueur du Milan AC a même expliqué qu’il était prêt à baisser son salaire pour un projet comme celui-ci.

« Il y a eu des discussions, mais aujourd’hui il n’y a rien de concret, a expliqué Mbaye Niang au CFC. C’est un club qui m’intéresse, c’est un club qui a une belle histoire, ils ont aussi des supporters chauds, comme j’aime bien. Si ça doit se faire ce sera avec grand plaisir » (…) « Si j’ai le projet sportif comme j’ai eu a Rennes, je peux baisser mon salaire car je vais prendre du plaisir et gagner des trophées. »

OM : Le communiqué des groupes de supporters marseillais

La Ligue 1 saison 2019/2020 ne reprendra pas même si Jean Miche Aulas est parti en croisade pour tenter d’infléchir cette décision. Les abonnés au stade se sont vu proposé plusieurs solutions concernant les matches non joués. Les groupes de supporters marseillais viennent de publier un communiqué sur ce sujet…

Suite à la crise du Coronavirus, les abonnés au stade Vélodrome se sont vu proposé plusieurs solutions concernant les matches non joués. Un remboursement, un avoir ou un don… Les groupes de supporters estiment que la gestion financière du club n’est pas bonne et que les supporters ne sont pas obligés de faire un cadeau à cette direction.

Eyraud : « Notre projet a pour but de voir l’OM retrouver son rang de top club européen ! »

Jacques-Henri Eyraud a donc choisi le réseau social Linkedin pour développer à l’écrit sa vision du club et justifier du recrutement de deux futurs Directeurs Généraux (« Head of Football » et « Head of Business »). Extraits.

Structurer l’OM à la fois en recrutant des experts très pointus mais aussi des managers très expérimentés

« Depuis mon arrivée, je me suis rendu auprès de plusieurs grands clubs européens pour apprendre de grands dirigeants, comprendre leur organisation, découvrir leurs méthodes, visiter leurs infrastructures. Et cela avec un seul objectif : déterminer la façon la plus efficace d’organiser le club et de toujours le renforcer autour d’un modèle qui nous est propre. Ce travail de l’ombre est par définition invisible, pas forcément toujours compris, mais pourtant indispensable à la réussite de notre projet qui a pour but, je le répète, de voir l’OM retrouver son rang de top club européen. (…) Nous allons continuer de recruter des managers ou experts renommés, qui permettent de poursuivre la montée en puissance du club et de nous accompagner dans la phase 2 de notre plan stratégique. Structurer l’OM à la fois en recrutant des experts très pointus, spécialistes de certains sujets, mais aussi des managers très expérimentés, capables de superviser des problématiques globales est une priorité. Un club de football ne doit pas être un one-man-show avec un Président omnipotent. La qualité de l’équipe de management à ses côtés est un facteur de succès absolument critique. »

Jacques-Henri Eyraud – Source : Linkedin