L’Olympique de Marseille s’est incliné 1-0 sur la pelouse de Nice ce samedi lors de la 9e journée de Ligue 1. Réduits à dix en fin de partie à la suite d’une faute de Leonardo Balerdi (78e), les Olympiens ont concédé leur troisième défaite en championnat. Sur les ondes de RMC Sport, Kévin Diaz a déploré l’occasion manquée de Pierre-Emerick Aubameyang, qui a été le tournant de la rencontre selon lui.

🔥⚫🔴 Nice leader de Ligue 1, seule équipe invaincue, meilleure défense… 🗣 @kevindiaz11 : « Aujourd’hui je ne pourrais pas analyser le match de Nice sans parler de l’occasion manquée énorme d’Aubameyang. » #RMClive pic.twitter.com/lHO7KQ2pFF — After Foot RMC (@AfterRMC) October 21, 2023

« Nice est là pour gagner les matchs. L’entraîneur s’adapte en fonction de l’adversité. En première mi-temps, ils étaient en difficulté. L’équipe a attendu et laisser passer l’orage. Heureusement pour eux l’OM n’a pas trouvé la faille, a-t-il constaté. Ils ont réussi à se réajuster en seconde période et à sortir un peu plus pour mettre en difficulté Marseille. Ils ont également profité de cette grossière erreur pour marquer juste derrière sur le coup de pied arrêté. Aujourd’hui je ne pourrais pas analyser le match de Nice sans parler de l’occasion manquée énorme d’Aubameyang. Pour comparer cela à un combat de boxe, le KO a été le carton rouge et le but juste derrière. Mais si l’OM marque avant sur sa grosse opportunité, on dit qu’ils gagnent logiquement à Nice. C’était un match équilibré et dans ce genre de rencontre, celui qui marque en premier a de grandes chances de l’emporter« , a affirmé le consultant.

« J’ai vu un OM avec deux arrières latéraux offensifs et un milieu avec des bons joueurs »

Malgré la défaite, Rolland Courbis a été convaincu par la prestation des Phocéens. « Tout le monde se plaint de ce qu’il se passe à l’OM alors que j’ai vu une équipe avec deux arrières latéraux offensifs, un milieu avec des bons joueurs, Harit qui arrive à poser des problèmes. C’était tout sauf une purge », a-t-il souligné.