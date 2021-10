Nice – OM: Galtier prépare un coup face aux Marseillais ?

Ce mercredi, l’OM se déplace à Troyes pour affronter Nice dans le match a rejouer comptant pour la 3è journée de Ligue 1. Le coach niçois serait en train de préparer un coup tactique afin de battre l’équipe de Jorge Sampaoli…

Pour rappel, l‘OM affronte Nice dans le cadre de la 3e journée de Ligue 1, les incidents en août avaient entrainés l’arrêt définitif du match. Et pour cette rencontre, Christophe Galtier devrait titulariser Youcef Atal selon les informations de l’Equipe. L’ancien entraineur de Saint-Etienne souhaite bloquer le couloir droit sachant que Jorge Sampaoli évolue sans véritable latéral gauche, Jordan Amavi étant cantonné au banc de touche. Le défenseur niçois de 25 ans a réalisé un super match contre Lyon, de quoi consolider le choix du coach niçois.

L’été dernier, il était revenu sur le niveau de l’Olympique de Marseille :

Nous ne sommes pas un concurrent de Marseille — Galtier

« Un derby méditerranéen, généralement beaucoup d’ambiance. Jouer contre Marseille, chaque saison, est un rendez- vous, surtout à l’OGC Nice, une saine rivalité, ce n’est jamais un match comme un autre. Il y a de la ferveur et comme on est dans le sud, ça peut chambrer et ça peut faire péter les plombs. Nous ne sommes pas un concurrent de Marseille. On sort d’une saison très moyenne. Il ne faut pas chercher de qui on est le concurrent, mais faire une saison beaucoup plus agréable, confortable pour pouvoir s’améliorer match après match. Il faudra être très justes dans le placement face à Marseille qui a un jeu non pas atypique, mais différent, un modèle de jeu que l’on voit très peu en France, mais un peu plus dans d’autres championnats. Il faudra se servir aussi du jeu positionnel de Marseille pour leur poser le plus de problèmes possible. C’est un système, une animation auxquels on n’est pas habitué, contre lesquels il faut rester très lucide pour défendre. C’est une équipe qui laisse de l’espace, de par son positionnement et mieux on défendra, mieux on attaquera » Christophe Galtier – source : Conférence de presse (21/08/2021)

C’est Clément Turpin qui sera au sifflet du match a rejouer entre Nice et l‘Olympique de Marseille. Il sera assisté de Nicolas Danos et Cyril Gringore à la touche, ainsi que de Thomas Léonard. Benoît Millo et Aurélien Drouets seront dans le car de la VAR.