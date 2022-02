Nice – OM : Le mea-culpa de Rivère…

L’OM va se déplacer à Nice ce mercredi dans le cadre des quart de finale de Coupe de France. Le match aller en Ligue 1 avait été arrêté suite à des jets de bouteilles et des accrochages entre des pseudos supporters niçois et plusieurs joueurs marseillais. Jean Pierre Rivère a fait son mea-culpa suite à ses réactions de ce fameux soir…

Jean-Pierre Rivère est revenu sur ce fameux match à Nice sur Canal + Décalé. Le président Niçois est revenu sur cet épisode. Il confie qu’il s’était trompé à chaud…

A lire : OM : un joueur clé absent face à Nice

Le lendemain, je me rends compte des défaillances et je vois des images que je n’avais pas vues — Rivère

« À aucun moment on n’avait imaginé un tel scénario. Et c’est peut-être le début d’une erreur. Je n’avais pas envie d’aller en conférence de presse, parce que je n’avais pas de recul. Mais j’y suis tout de même allé parce qu’il fallait un responsable. Je l’ai fait très maladroitement, mais je l’ai fait. Le lendemain, je me rends compte des défaillances et je vois des images que je n’avais pas vues. Et là, tout s’effondre. Pendant 48 heures, je me suis posé la question d’arrêter le football. Mais quand le navire coule, on ne saute pas. » Jean-Pierre Rivère – Source: Canal + Décalé (05/02/2022)

Et à 23h, tout de suite après #ASMOL sur CANAL+DÉCALÉ, c’est Soir de Ligue 1 avec @clemgach @DomArmand et @GovouSidney 📺 On reviendra sur la victoire renversante de l’OM, et vous pourrez retrouver un grand format de #ASSEMHSC ainsi qu’une interview de Jean-Pierre Rivère 🔴⚫️ pic.twitter.com/SsXWaF0jlc — Canal Football Club (@CanalFootClub) February 5, 2022

La réaction du président de l’OGC Nice Jean-Pierre Rivère après l’arrêt du match contre l’OM à la suite de l’envahissement du terrain à l’Allianz Riviera :

A LIRE AUSSI : OGC Nice – OM (1-0) : Le chaos à Nice, match arrété !

Les responsables du service d’ordre ont dit qu’il n’y avait pas de problématique

« C’est une déception que le match se termine comme ça. Tout le monde a vu ce qu’il s’est passé, on a eu des jets de bouteille d’eau, on ne peut pas le contester car on a pu les voir. Ce qui a mis le feu aux poudres, c’est la réaction de deux joueurs marseillais qui ont rejeté ces bouteilles et d’autres bouteilles sur la tribune de nos supporters. Après, ça s’est enchaîné avec ce que je déplore, le service de sécurité de Marseille n’a pas à intervenir sur le terrain et à frapper nos joueurs. Deux joueurs ont été frappés mais ce n’est pas le débat. Le débat, c’est qu’on a fait une réunion avec le préfet, la municipalité, Pablo Longoria, moi, et l’arbitre qui était hésitant sur la reprise du match car n’était pas sûr que la sécurité était garantie. Les services lui ont garanti qu’il n’y avait pas de problème. Ils avaient identifié deux difficultés, l’envahissement du terrain qui a été contrôlé mais en tribunes visiteurs, il y a eu des projectiles lancés sur nos supporters. Ce qui est clair, c’est que tout le monde a décidé de reprendre le match. Le préfet a demandé de reprendre, les responsables du service d’ordre ont dit qu’il n’y avait pas de problématique. Je n’ai pas très bien compris la décision des Marseillais de ne pas vouloir reprendre. » Jean-Pierre Rivère – source : Conférence de presse (23/09/2021)