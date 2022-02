Nice – OM : On connaît la durée d’indisponibilité des Aiglons !

Vainqueur après un match renversant face à Angers vendredi soir (5-2), l’Olympique de Marseille doit désormais affronter l’OGC Nice en quarts de finale de Coupe de France. Jordan Amavi et Youcef Atal, blessés, seront absents pour une longue durée.

Il est encore trop tôt pour connaître les joueurs qui seront convoqués par Jorge Sampaoli pour disputer la rencontre face à l’OGC Nice en quarts de finale de la Coupe de France ce mercredi. Une chose est sure cependant, le technicien argentin devra faire sans Boubacar Kamara, suspendu.

Amavi absent 5 à 6 semaines

En revanche, si l’Olympique de Marseille devra faire sans son milieu de terrain, l’OGC Nice va également devoir préparer sa rencontre avec plusieurs absences. Parmi les principaux absents, Jordan Amavi manquera à l’appel. Prêté par le club phocéen jusqu’à la fin de la saison, le latéral gauche souffre d’une entorse à un genou. À en croire les informations révélées par L’Équipe, Jordan Amavi sera éloigné des terrains entre 5 et 6 semaines. Mais il ne sera pas le seul à être absent. Par ailleurs, Walter Benitez et Kasper Dolberg sont tous les deux positifs au Covid et seront également absents mercredi soir.

Enfin, un autre élément important de Christophe Galtier pourrait manquer à l’appel ce mercredi : il s’agit de Youcef Atal. Sorti sur blessure face à Clermont ce week-end, l’international algérien souffrirait d’une fracture de la clavicule. Et à en croire les derniers échos, il devrait également manquer plusieurs semaines de compétition.

« Pendant 48 heures, je me suis posé la question d’arrêter le football » — Jean-Pierre Rivière

Lors de la dernière rencontre entre Nice et l’Olympique de Marseille à l’Allianz Riviera, Dimitri Payet avait été touché par des jets de projectiles. Jean-Pierre Rivère a regretté sur Canal+ Décalé la manière dont se sont déroulés les faits.

« À aucun moment on n’avait imaginé un tel scénario. Et c’est peut-être le début d’une erreur. Je n’avais pas envie d’aller en conférence de presse, parce que je n’avais pas de recul. Mais j’y suis tout de même allé parce qu’il fallait un responsable. Je l’ai fait très maladroitement, mais je l’ai fait. Le lendemain, je me rends compte des défaillances et je vois des images que je n’avais pas vues. Et là, tout s’effondre. Pendant 48 heures, je me suis posé la question d’arrêter le football. Mais quand le navire coule, on ne saute pas.» Jean-Pierre Rivère — Source: Canal + Décalé (05/02/22)