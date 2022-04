Nice – Rennes, ASSE – OM… le programme TV complet de la J30 de Ligue 1 !

La trêve internationale est enfin terminée ! La Ligue 1 fait donc ce retour et cela commence ce soir par Nice vs Rennes, l’OM jouera samedi à Saint-Etienne, Lyon et le PSG joueront dimanche…

En ouverture de la 30e journée de Ligue 1, Nice (4e) reçoit Rennes (3e) pour un match important dans la course au podium. Samedi, le LOSC va tenter d’enterrer des Girondins de Bordeaux en grande difficulté, puis l’OM ira à Saint Etienne affronter l’ASSE. Puis dimanche, à l’heure chinoise Strasbourg, qui lutte pour une place européenne, reçoit un Lens en perte de vitesse. Il y aura 4 matches à 15h, Monaco, Nantes et MHSC sont notamment concernés. A 17h, Angers ira à Lyon et l’affiche de cette journée est un étonnant PSG en roue libre face à Lorient qui lutte pour le maintien.

La programmation TV de la 30e journée de Ligue 1

Samedi 2 avril 2022 à 17h00 sur Prime Video

OGC Nice – Stade Rennais FC

Samedi 2 avril 2022 à 19h00 sur Prime Video

LOSC – FC Girondins de Bordeaux

Samedi 2 avril 2022 à 21h00 sur Canal+ Décalé

AS Saint-Étienne – Olympique de Marseille

Dimanche 3 avril 2022 à 13h00 sur Prime Video

RC Strasbourg Alsace – RC Lens

Dimanche 3 avril 2022 à 15h00 sur Prime Video

Clermont Foot 63 – FC NantesFC

Metz – AS Monaco

Montpellier Hérault SC – Stade Brestois 29

ESTAC Troyes – Stade de Reims

Dimanche 3 avril 2022 à 17h05 sur Canal+ Sport

Olympique Lyonnais – Angers SCO

Dimanche 3 avril 2022 à 20h45 sur Prime Video

Paris Saint-Germain – FC Lorient

La préoccupation principale, c’est de protéger l’effectif, de surmonter les absences — Sampaoli

« C’est très difficile de jouer là-bas. Les supporters ne seront pas là, comme en Suisse. On se prépare. La préoccupation principale, c’est de protéger l’effectif, de surmonter les absences. On va avoir beaucoup de finales à jouer, dont la première ce samedi. Nous étions avec un groupe réduit, parce qu’il y avait des internationaux avec leur sélection. On essayé de travailler avec la correction des erreurs individuelles. Pour les internationaux, en plus de leurs bonnes performances, ils sont revenus avec un bon état d’esprit. L’aspect négatif, c’est qu’ils ont beaucoup de temps de jeu dans les jambes et on ne sait pas forcément qui sera prêt pour jouer samedi. Pour Dieng et Gueye, qu’ils soient peut-être convoqués pour le Mondial c’est très positif. Mais c’est aussi un problème pour nous, car on ne pourra compter sur eux samedi. Et Milik s’est blessé. C’est difficile de préparer l’équipe avec un seul entraînement. » Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse (31/03/2022)