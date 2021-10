Nicolas Anelka imagine une autre attaque pour l’OM

De retour après des mois de blessure, Arek Milik a marqué contre Lorient, et contre Paris un but refusé pour quelques centimètres. Nicolas Anelka imagine une association avec Bamba Dieng…

Au micro du RMC, Nicolas Anelka a donné son avis sur l’attaque de l’OM:

Milik est arrivé dans équipe en forme avec Dieng– Anelka

« Milik revient de blessure, il faut lui laisser du temps. Il est arrivé dans une équipe en forme avec Dieng. Il lui faut un temps d’adaptation, l’OM l’a recruté pour marquer des buts. Il est capable de jouer avec Dieng. Lui en point fixe et le jeune tourner autour pour apporter de la profondeur et de la vitesse. Mais si Sampaoli décide que Milik joue à la place de Dieng, c’est au Polonais de faire le boulot. Il a beaucoup de pression car il y avait une équipe qui marchait bien. Si Dimitri Payet n’est pas bon, il faut que les joueurs autours l’aident dans la difficulté. » Nicolas Anelka-– Source: RMC (27/10/21)

Je ne suis pas en mesure de jouer 90 minutes tous les trois jours, mais il faut que je continue — Milik

Après plusieurs mois d’absence, l’international polonais est revenu sur cette longue période de rétablissement et également sur son état physique actuel. L’attaquant marseillais ne se voit pas encore capable de jouer un match en intégralité.

« J’ai dû faire beaucoup de kiné, je me sens bien. C’est vrai, je ne suis pas en mesure de jouer 90 minutes tous les trois jours, mais il faut que je continue. Le plus important, c’est le match de demain, et il sera difficile.C’est vrai que je n’ai pas été sur le terrain pendant un moment, il me faut encore quelques matches pour retrouver le rythme. Mais je me sens bien, j’essaye d’écouter mon corps, il faudra encore un peu de patience. »Arek Milik – Source : Conférence de presse (20/10/21)

Il a du pep’s– Drogba

« C’est un peu tôt, peut-être. Mais c’était peut-être un peu tôt aussi quand on me comparait à Jean-Pierre Papin à l’époque. Il faut bien commencer un jour, et si lui commence à cet âge-là aujourd’hui, pourquoi pas. En tout cas, je lui souhaite le meilleur. Ça va vite, très vite. Quand je vois ses performances, je me dis qu’il a du peps, il est adroit devant le but. Il est dans une équipe avec une bonne dynamique, donc pourquoi pas. C’est tout ce que je lui souhaite. » Didier Drogba— Source: So Foot (11/10/21)