Nîmes – OM : « Amavi est devenu une machine à défendre… »

L’Olympique de Marseille se relance en Ligue 1, et reprend provisoirement 11 et 12 points d’avance sur ses poursuivants, en s’imposant à Nîmes. Comme l’a souligné le coach en après-match, cette victoire a également été obtenu grâce à « des prestations individuelles très bonnes »…

Lors de ce match musclé à Nîmes, l’Olympique de Marseille a réussi à prendre les trois points. La défense marseillaise a réussi à mettre l’impact suffisant pour stopper les attaques nîmoises. L’un des plus convaincant dans ce secteur : Jordan Amavi qui, malgré une faiblesse défensive, a réussi à prendre le dessus défensivement. Sa prestation a convaincu notre journaliste en charge des notes, Nicolas Filhol. Retrouvez sa note et son appréciation plus bas.

La note de FCM

J.Amavi : 6/10

L’appréciation

Amavi est devenu une machine à défendre…Villas-Boas en a fait un combattant. Amavi a gagné 6 duels aérien, soit le deuxième meilleur total des 22 acteurs derrière l’impressionnant Sidy Sarr. Il a été moins présent offensivement laissant parfois Sanson prendre le couloir. Il n’a réussi que 67% de ses passes, mais offre une passe clé. Il a touché 62 ballons, bien moins que son compère Bouna Sarr (81). Il est comme cet OM, il ne lâche rien…