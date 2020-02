Nîmes – OM : « Benedetto, 3 tirs, 3 tirs cadrés, 3 buts ! »

L’Olympique de Marseille se relance en Ligue 1, et reprend provisoirement 11 et 12 points d’avance sur ses poursuivants, en s’imposant à Nîmes. Comme l’a souligné le coach en après-match, cette victoire a également été obtenu grâce à « des prestations individuelles très bonnes »…

Après des dernières semaines difficiles, tant sur le plan de l’efficacité que de l’apport dans le jeu, Dario Benedetto a rappelé à tout le monde ses qualités hier soir à Nîmes. Crédité d’un 9/10, sa prestation a forcément beaucoup plu à notre journaliste en charge des notes, Nicolas Filhol. Retrouvez sa note et son appréciation plus bas.

La note de FCM

D.Benedetto : 9/10

L’appréciation



Benedetto en mode killer !

3 tirs, 3 tirs cadrés, 3 buts… un match parfait pour un attaquant à l’extérieur. L’attaquant argentin a été plus juste sur ses 36 ballons touchés, moins seul avec Germain et Sanson plus proche de lui, il a surtout été tranchant. Une course parfaite pour conclure une belle action collective (1-1 / 10′). Un second but tout en décompression et en précision d’un lob splendide (1-2 / 37′). Et enfin, le flair du buteur sur un ballon qui traîne et une frappe puissante du gauche (1-3 / 63′). Remplacé par Lopez à la 89’…