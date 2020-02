Nîmes – OM : « Kamara, l’équilibre de cet OM ! »

L’Olympique de Marseille se relance en Ligue 1, et reprend provisoirement 11 et 12 points d’avance sur ses poursuivants, en s’imposant à Nîmes. Comme l’a souligné le coach en après-match, cette victoire a également été obtenu grâce à « des prestations individuelles très bonnes »…

Boubacar Kamara est devenu un véritable taulier de cette équipe… au milieu ! Encore hier, il a régalé à ce poste à Nîmes.

La note de FCM

B. Kamara : 8/10

L’appréciation



L’équilibre de cet OM…

Mis à part cette défaite face à Nantes la semaine dernière, quand Kamara est au milieu, l’OM va. Cette fois le minot était aligné dans un milieu à deux avec Rongier. Très actif, il compense énormément et met beaucoup d’impact dans les duels. Précieux à la récupération, il sait aussi jouer vers l’avant et propose un niveau technique remarquable. Kamara a gagné 5 duels aériens, il a réussi 100% de ses 4 tacles et dispose d’un pourcentage de passes réussies de 77%. S’il est déterminant dans l’équilibre du milieu et capital à la récupération, il a aussi été décisif. Auteur d’une ouverture parfaite pour Sarr sur l’égalisation de Benedetto, il est aussi au départ du second but de l’argentin sur une tête rageuse. Le défenseur central s’installe à ce poste de milieu défensif…