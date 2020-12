Nîmes – OM : Les probables titulaires marseillais

L’OM va affronter le Nîmes Olympique ce vendredi soir pour le compte de la 13e journée de championnat. Quel onze va aligner André Villas-Boas pour ce match ?

L’Olympique de Marseille se déplace à Nîmes pour la treizième journée de championnat de Ligue 1. Quel onze va aligner le coach portugais?

Toujours sur un 4-3-3 avec gueye et henrique ?

L’OM pourrait évoluer en 4-3-3 pour le déplacement à Nîmes, vendredi soir en Ligue 1. André Villas-Boas serait tenté, selon La Provence, d’aligner Nagatomo au poste de latéral droit pour faire souffler Hiroki Sakai. Après son but face au FC Nantes, Dario Benedetto pourrait être titularisé en attaque.

En conférence de presse, l’entraîneur de l’OM a confirmé le forfait de Nemanja Radonjic, toujours blessé. Sanson devrait être de retour dans le onze de départ accompagné de Mickael Cuisance. Le technicien portugais pourrait ainsi titulariser Pape Gueye un peu plus bas, en sentinelle. Luis Henrique pourrait aussi avoir une nouvelle chance sur le côté gauche, toujours selon La Provence. Pour le reste on se dirige a priori vers du grand classique avec Mandanda dans les buts, Alvaro et Caleta-Car dans l’axe, Thauvin ailier droit et Amavi latéral gauche.

LE ONZE EN 4-3-3

Mandanda

Nagatomo – Alvaro – Caleta-Car – Amavi

Gueye

Sanson – Cuisance

Thauvin – Benedetto – Henrique