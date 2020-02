Nîmes – OM : « Mandanda ? L’homme qui fait gagner des points malgré deux buts encaissés… »

L’Olympique de Marseille se relance en Ligue 1, et reprend provisoirement 11 et 12 points d’avance sur ses poursuivants, en s’imposant à Nîmes. Comme l’a souligné le coach en après-match, cette victoire a également été obtenu grâce à « des prestations individuelles très bonnes »…

Difficile d’incriminer Steve Mandanda pour la défaite face à Nantes mais impossible de ne pas souligner son importance dans les trois points obtenus hier soir par son équipe…

La note de FCM

S. Mandanda: 7.5/10

L’appréciation



L’homme qui fait gagner des points malgré deux buts encaissés…

Le capitaine marseillais a encore été décisif vendredi soir. Ce dernier sort 4 grosses parades et permet surtout à son équipe de rester à 1-2 quand Nîmes poussait fort en seconde période (62′ et 64′) juste avant le 1-3. Il avait déjà effectué un bel arrêt sur l’ouverture du score du NO, mais sa défense n’était pas bien placé sur le second ballon. Le portier a été rassurant dans les airs, même s’il encaisse un but sur corner en fin de match. Sous la pression du pressing des locaux, il a souvent été obligé d’allonger son jeu au pied et a n’a réussi que 33% de ses passes. La belle saison de l’OM est aussi liée à ses performances de haut vol.