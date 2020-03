Nîmes – OM : « Payet, décisif mais en mode boulimie de nonchalance et de déchet »

L’Olympique de Marseille se relance en Ligue 1, et reprend provisoirement 11 et 12 points d’avance sur ses poursuivants, en s’imposant à Nîmes. Comme l’a souligné le coach en après-match, cette victoire a également été obtenu grâce à « des prestations individuelles très bonnes »…

De retour de blessure face à Nantes, Dimitri Payet a eu beaucoup de mal à rentrer dans son match au Vélodrome. Ce vendredi à Nîmes, il a été un peu mieux mais toujours pas au top de sa forme. Passeur décisif, il n’a pas réussi à convaincre notre journaliste en charge des notes, Nicolas Filhol. Retrouvez sa note et son appréciation plus bas.

La note de FCM

D.Payet : 5,5/10

L’appréciation

Encore décisif mais en mode boulimie de nonchalance et de déchet. Il peut faire basculer un match comme lors de sa passe en une touche sur le second but de Benedetto (37′). Mais il a perdu bien trop de ballons à cause de mauvais choix, mauvaise conduite de balle ou manque d’application. 8 ballons perdus, il est le pire joueur du match dans cette catégorie. Il n’a pas beaucoup défendu et a plusieurs fois déséquilibré son équipe, mais Payet reste Payet. Et le meneur de jeu excentré a encore réussi 5 passes clés, le plus gros total des 22 joueurs. Payet aurait dû tuer le match sur deux gros contre qu’il a mal négocié en début de seconde mi-temps. Il a du mal a retrouvé son constance depuis sa petite blessure et a semblé encore souffrir au moment de son remplacement par Ake en fin de match (88′).