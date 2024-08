Nketiah un accord trouvé, Sildillia ne veut que l’OM, un nouveau défenseur… Les 3 infos OM de ce mercredi !

Comme chaque soir FCM vous propose les 3 infos OM du jour. Au programme ce jeudi : un accord pour Nketiah, Sildillia ne veut que l’OM, un nouveau défenseur arrive à l’OM.

un accord trouvé pour Nketiah

L’Olympique de Marseille avance fort sur le dossier Eddie Nketiah ! Un accord a été trouvé avec l’attaquant anglais mais il faut encore que les clubs trouvent un arrangement financier !

Les négociations continuent entre l’OM et Arsenal pour l’arrivée d’Eddie Nketiah. Le club et le joueurs sont en revanche déjà tombés d’accord sur la base du salaire et de la durée du contrat. Fabrizio Romano explique qu’il reste donc encore à trouver un terrain d’entente avec les Gunners.

🔵⚪️🤝🏻 Eddie Nketiah and Olympique Marseille have reached an agreement on personal terms. It all depends on the clubs, deal not close yet with Arsenal — but negotiations continue. pic.twitter.com/8H82lnHm5S — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 1, 2024

🚨 EXCL: Marseille make improved offer to sign Eddie Nketiah from Arsenal. New bid (nearing €20m) similar to previous but closer to formula #AFC want. Likely to be deemed unrealistic but talks ongoing + 5yr contract agreed; 25yo keen on #OM @TheAthleticFC https://t.co/f8PPsvXm1q — David Ornstein (@David_Ornstein) July 30, 2024

Il y a quelques semaines le média HITC expliquait qu’Eddie Nketiah a accepté des conditions salariales proposées par l’OM. Mais le média précisait qu’Arsenal avait fixé un prix exorbitant proche de 50 millions de livres sterling (soit quasiment 60M€). Un tarif prohibitif pour Marseille. Les dirigeants des Gunners ont semble-t-il revu leurs exigences à la baisse puisque des négociations sont en cours avec leurs homologues marseillais. Reste à savoir si elles aboutiront rapidement car De Zerbi a besoin d’un attaquant au plus vite. Le championnat de France reprend en effet dans 3 semaines.

Sildillia ne veut que l’OM

Le mercato de l’Olympique de Marseille devrait de nouveau s’accélérer dans les prochains jours. Les dirigeants marseillais ont ciblé l’international espoir français Kiliann Sildillia pour le poste de latéral droit. Ce dernier fait le forcing pour rejoindre l’OM.

Comme révélé il y a plusieurs jours, l’Olympique de Marseille a ciblé le latéral droit français Kiliann Sildillia. Ce dernier dispute actuellement les Jeux Olympiques avec les Bleus de Thierry Henry. Selon les dernière informations de Fabrizio Romano il aurait fait savoir à ses dirigeants qu’il souhaite rejoindre le club marseillais :

« Kiliann Sildillia a informé Fribourg de son désir de quitter le club allemand cet été pour rejoindre l’OM. Il a demandé à ses dirigeants de négocier avec l’Olympique de Marseille, en attendant que Fribourg trouve son remplaçant. Sildillia ne veut que l’OM », a ainsi expliqué le journaliste italien sur son compte Twitter ce jeudi matin.

🔵⚪️ Kiliann Sildillia has informed Freiburg of his desire to leave. He’s asked the sports director to negotiate with Olympique Marseille, waiting for Freiburg to find a replacement. Sildillia only want OM. pic.twitter.com/QTPZko6CEY — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 1, 2024

Reste à savoir si les dirigeants de Fribourg accepterons de laisser filer Sildillia et à quel prix. Sa côte sur le site Transfermarkt est évaluée à 15 millions d’euros. Ses performances aux JO pourraient même faire grimper celle-ci.

un nouveau défenseur à l’OM

La cinquième recrue arrive à l’Olympique de Marseille? C’est en tout cas ce que nous annonce Fabrizio Romano ce mercredi soir ! Un accord a été trouvé pour la signature de Derek Cornelius !

C’est bouclé pour Derek Cornelius ! L’Olympique de Marseille est tout proche de boucler l’arrivée du défenseur central de 27 ans. Capable d’évoluer au poste de latéral gauche, le Canadien devrait débarquer contre 4,3 millions d’euros en provenance de Malmö. Le journaliste Fabrizio Romano détaille qu’il devrait arriver ce week-end pour y signer son contrat.

🚨🔵⚪️ EXCL: Olympique Marseille agree deal with Malmö to sign Derek Cornelius for 27 year old defender. Understand fee will be over €4.3m, including add-ons. Cornelius will be in Marseille this weekend to sign for OM. 🇨🇦 pic.twitter.com/ywT8aqTbQy — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 31, 2024

Balerdi félicite les deux recrues Brassier et Greenwood

Leonardo Balerdi est devenu un des tauliers de l‘Olympique de Marseille, auteur d’une 2e partie de saison de très haut niveau le joueur est venu s’installer comme un titulaire indiscutable dans la défense de l’OM. Le nouveau coach Roberto De Zerbi lui donne même le rôle de capitaine en l’absence de Valentin Rongier. En tant que bon capitaine, le défenseur central est venu s’exprimer après le match face à Pau (victoire 3/0) . Il a notamment parlé de son association avec le nouveau défenseur de l’OM, Lilian Brassier arrivée du Stade Brestois, « Magnifique, magnifique. Tu peux le voir, il est tranquille, il parle beaucoup. Pour moi, c’est un top joueur. On se comprend très très bien, comme si on jouait ensemble depuis longtemps. » explique Balerdi.

🇦🇷La réaction de Leonardo Balerdi après la victoire face à Pau ! #OMPFC #OM pic.twitter.com/tYEZsW1R4V — Football Club de Marseille (@FCMarseille) July 27, 2024

L’Argentin a aussi évoqué le cas Mason Greenwood, « Il était dans un autre championnat, c’est un peu difficile, mais à chaque fois qu’il touche le ballon, tu peux voir qu’il est clair avec le ballon. S’il peut essayer de finir l’action, il essaie, et après, s’il ne peut pas, il revient. Il va nous amener beaucoup de choses dans ce championnat. » le défenseur est persuadé que l’ailier anglais il fera une grande saison avec l‘OM.