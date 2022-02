Nouveau feuilleton pour Arturo Vidal, Alvaro étrille sa direction, Deulofeu… Les 3 infos OM de ce samedi !

Comme tous les soirs FCM vous propose les 3 infos OM du jour. Au programme ce samedi : l’Inter prêt à évincer Vidal, Alvaro règle ses comptes avec le club et Longoria ne lâche pas Deulofeu.

OM Mercato : Nouveau coup de théâtre dans le dossier Arturo Vidal ?

Alors que l’Olympique de Marseille est sur ses tablettes de puis de très nombreux mois désormais, Arturo Vidal est de plus en plus indésirable du côté de l’Inter Milan. À tel point que selon la presse italienne, les dirigeants du club milanais seraient prêts à faire un coup de folie…

Alors qu’il devrait quitter le club gratuitement au terme de la saison, Bouba Kamara laissera un vide derrière lui si ce scénario venait à se réaliser. Toutefois le président de l’OM Pablo Longoria penserait déjà à une alternative pour pallier l’absence de Kamara : Arturo Vidal. Alors que le media espagnol La Tercera nous apprenait que Longoria aurait envoyé une offre concrète à Vidal, et que ce dernier serait également dans le viseur de Tottenham et Galatasaray, la presse italienne nous informe aujourd’hui que l’Inter Milan pourrait prendre une décision définitive à l’égard de son joueur.

L’Inter prêt à rompre le contrat de Vidal ?

En effet selon le quotidien La Gazzetta dello Sport, les dirigeants intéristes pourraient décider de rompre le contrat avec Vidal afin de ne plus débourser son salaire astronomique. La rupture du contrat ne leur coûterait « que » 4 millions d’euros. Une opportunité que pourrait saisir l’OM…

Mercato OM : Alvaro envoie un missile à son coach et sa direction !

Lors d’une interview accordée aux journalistes espagnols de AS, le défenseur de l’OM Alvaro Gonzalez s’est exprimé sur son ressenti actuel au club. Et il a déballé tout ce qu’il avait sur le cœur.

Alors que de nombreuses rumeurs envoyaient Alvaro Gonzalez hors de Marseille à l’issue du mercato hivernal, le défenseur espagnol n’a pas apprécié comment les faits se sont déroulés avec sa direction. Et il n’a pas manqué de le préciser auprès de la presse espagnole.

« Ils ont commencé à me rabaisser de manière incompréhensible alors que j’ai tout donné pour le club » — Alvaro

« Ce que je vis actuellement c’est footballistiquement mauvais car l’entraîneur et le club ont pris des décisions alors que j’avais prolongé il y a 5 mois et je ne voulais pas partir. Dans la ville, tout le monde m’apprécie, je suis à l’aise, mais au final, si je ne joue pas, je ne suis pas bien et je ne suis pas dans mon meilleur moment. Je suis victime d’une situation qui n’est pas sportive ? Je ne sais pas de quoi je suis victime. Je sais qu’ils m’ont prolongé et à partir de là les problèmes ont commencé. J’ai dû baisser mon salaire le 31 août pour qu’ils puissent signer un joueur (Harit) et même si ça m’a touché car je suis le 3ème capitaine de l’équipe, j’ai compris qu’il fallait que je le fasse pour le club et les coéquipiers. A partir de là, ils ont commencé à me rabaisser de manière incompréhensible alors que j’ai tout donné pour le club. Après, ils ont voulu me faire partir de la mauvaise manière alors que je ne voulais pas. Une décision du club ? Totalement. Du club, de l’entraîneur. Je suis sûr que ce n’est pas footballistique car je venais de faire deux saisons qui ont été les meilleures de ma carrière » Alvaro Gonzalez – source : AS (12/02/2022)

OM Mercato : Longoria (toujours) sur les tablettes d’un attaquant passé par le Barça ?

Si le dossier menant à Gerard Deulofeu n’a pas été converti en arrivée lors du mercato hivernal, la presse italienne nous apprend que Pablo Longoria n’aurait pas pour autant abandonné cette piste…

Alors que le mercato d’hiver a vu l’arrivée de Cédric Bakambu renforcer le front de l’attaque marseillaise, des discussions auraient eu lieu entre les dirigeants de l’OM et ceux de l’Udinese au sujet de leur dribleur espagnol ; Gerard Deulofeu.

Si Pierpaolo Marino, directeur technique de l’Udinese, avait balayé d’un revers de main cette information, Gerard Deulofeu avait communiqué quelques jours plus tard sur ses intentions : « J’aime beaucoup l’Italie, j’ai vécu à Milan et maintenant je suis heureux à Udinese. Quand tu es heureux dans une ville tu vois tout plus beau ».

Mais selon la presse italienne, tout ne serait pas pour autant fini…

Longoria toujours à l’affût de Deulofeu ?

En effet selon les informations du quotidien La Gazzetta dello Sport, Pablo Longoria pourrait revenir sur le dossier lors du mercato d’été. De plus, toujours selon le média italien, un accord pourrait être trouvé pour moins de 25 millions d’euros, somme initiale qui était réclamée par les dirigeants de l’Udinese. Toutefois le principal intéressé privilégierait plutôt un retour en Espagne.