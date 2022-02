OM : Comment Sampaoli arrive toujours à corriger ses erreurs

Jorge Sampaoli fait des choix forts, se trompe, mais réussit toujours à se relever… Pour Denis Balbir, cela montre que le coach argentin sait très bien corriger ses erreurs !

Ces dernières semaines, l’Olympique de Marseille a eu des résultats en dent de scie, notamment avec une défaite à Lyon qui a fait mal au moral des supporters. Heureusement, il n’y pas eu besoin de beaucoup de temps pour se relever.

La gestion de Jorge Sampaoli montre qu’il se trompe souvent, mais qu’il a aussi la baraka et qu’il sait corriger ses erreurs — Balbir

La rencontre face à Angers au Vélodrome devant 50 000 supporters a permis de rapidement passer à autre chose avec une victoire sur le score de 5-2 et un triplé d’Arek Milik qui était pourtant mis de côté depuis plusieurs semaines.

Sur But Football Club, le consultant Denis Balbir s’est exprimé sur la première partie de saison de Jorge Sampaoli. Il s’est rendu compte que le coach argentin commettait des erreurs mais savait toujours bien les corriger…. Il apprend de ses défaites pour mieux se relever.

« Face à Angers, on a vu un OM en mode « machine de révolte ». Mené de deux buts, Marseille a glané une magnifique victoire (5-2). Une victoire encore plus magnifique pour Arkadiusz Milik, auteur d’un triplé en réponse au traitement qui lui a été infligé. Un traitement infligé d’abord par son coach Jorge Sampaoli, qui ne l’a pas épargné en conférence de presse. (…) La gestion de Jorge Sampaoli montre qu’il se trompe quand même relativement souvent, mais qu’il a aussi la baraka et qu’il sait corriger ses erreurs. Quelque part, c’est une bonne chose. On sent l’Argentin caractériel et un peu têtu sur ses idées, mais il arrive aussi à apprendre de ses défaites, comme ce fut le cas contre l’OL mardi, et de les corriger » Denis Balbir – Source : But Football Club (08/02/22)