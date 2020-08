Nouvelle date pour OM-ASSE, un parisien en manque de buzz au tribunal, et craintes sur la saison de Ligue 1… les 3 infos OM de ce mercredi 19 août

Tous les soirs, FCMarseille vous propose les 3 infos principales de l’actu OM du jour. Au menu de ce mercredi : OM-ASSE va se rejouer et on connaît la date, l’OM attaque en justice un supporter parisien, et des dirigeants inquiets pour la saison de Ligue 1…

On connait la nouvelle date d’oM-ASSE !

Ce mardi 18, la LFP annonçait officiellement le report du match OM-AS Saint Etienne prévu vendredi 21 août. Le report à eu lieu en raison de nombreuses contaminations au covid-19 relevées à l’OM.

🚨 Initialement prévu ce vendredi 21 août, le match de la première journée de @Ligue1UberEats entre l’@OM_Officiel et l’@ASSEofficiel est reporté au mercredi 16 ou jeudi 17 septembre 2020 🚨 #OMASSE https://t.co/63nK8teNLO — Ligue de Football Professionnel (@LFPfr) August 18, 2020

Comme prévu, le match va se rejouer rapidement. Et La Provence annonce que OM – ASSE se déroulera le jeudi 17 septembre à 21h et sera diffusé en direct sur la chaîne Téléfoot. OM – LOSC, match de la quatrième journée de Ligue 1, devrait se jouer trois jours plus tard le 20 septembre à 21h, toujours en direct sur Téléfoot.

MERCATO OM : pour une vidéo buzz, un SUPPORTER parisien risque de se retrouver au tribunal

Un supporter parisien s’est introduit dans la boutique officielle de l’OM, et a mis en ligne sur ses réseaux sociaux une vidéo provocatrice. On le voit cracher sur le logo de l’OM, et tenir des propos virulents contre le club et les Marseillais. Il devrait y avoir une suite judiciaire à cette affaire…

LE HEAD OF BUSINESS ANNONCE UNE PLAINTE

Le nouveau Head Of Business du club, Hugues Ouvrard, à pris la piètre provocation très au sérieux. Sur Twitter, il a annoncé que le club allait déposer plainte contre l’auteur de cette vidéo. Ce buzz va donc lui valoir une visite au tribunal….

Le comportement de cet individu crachant sur l’emblème de @OM_Officiel , et tenant des propos incitant à la haine et à la violence lors d’une visite du stade Vélodrome est inacceptable. Une plainte va être déposée. — Hugues Ouvrard (@HuguesOuvrard) August 17, 2020

LIGUE 1 : PEUR SUR LA SAISON ?

Le co-président de l’AS Saint Étienne Bernard Caiazzo a fait de part de son inquiétude concernant la bonne tenue de la saison 2020-2021 de Ligue 1 Uber Eats. Il souhaite même discuter de tout ça avec le Premier Ministre !

« On a envoyé la voiture au garage pendant trois mois. Là, on nous dit qu’elle est en panne dès les premiers kilomètres de notre trajet. Ces reports permanents vont poser des problèmes organisationnels, financiers, mais aussi d’équité sportive. »

Bernard Caiazzo. Source : Le parisien – 19/08/2020

Claude PUEL EMBOITE LE PAS DE SON PRÉSIDENT

Un discours soutenu par son entraîneur, Claude Puel. Chez France Bleu, l’ancien coach lyonnais s’est lui aussi montré pessimiste sur la suite du championnat.

« Je suis très pessimiste quant à la tenue du championnat. (…) Ce sont les préconisations sanitaires qui ont été posées. Après, il y a une vraie réflexion pour savoir si ce sont les bonnes. (…) Il y a des ligues qui ne détectent que les symptomatiques et ne testent pas le reste. On aurait pu très bien penser que tous les joueurs négatifs de Marseille puissent être disponibles et mettre en quarantaine ceux qui ont été testés positifs. On peut faire toutes les préconisations et les mesures sanitaires que l’on veut, le virus circule dans toutes les populations. La solution, elle n’est pas là. (…) C’est un protocole draconien. Si c’est une question de prudence, il faut tout arrêter. Chaque journée, automatiquement il va y avoir des cas. »

Claude Puel – Source : France Bleu -19/08/2020