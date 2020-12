Nouvelle rumeur mercato, les restrictions qu’imposent Eyraud et la réponse claire de Larguet… Les 3 Infos OM du jour

Rumeur Mercato : L’OM sur un latéral de Manchester United ?

L’Olympique de Marseille a besoin de manière urgente d’un latéral droit après le départ de Bouna Sarr au Bayern Munich en fin de mercato estival. Si Joakim Maehle ne viendra pas, un autre prétendant pourrait émerger…

En effet selon le site anglais Football Insider, l’OM suit de près le latéral droit de Manchester United Timothy Fosu-Mensah. Cet international néerlandais de 22 ans sera en fin de contrat dans six mois et bénéficie de très peu de temps de jeu depuis le début de la saison (108 minutes).

Le site anglais précise donc que l’OM et le Herta Berlin se seraient mis sur les rangs pour le récupérer dès cet hiver. Cependant une offre de contrat de trois ans et demi a été faite par Manchester United mais le joueur ne l’a pas encore accepté.

La gestion de l’Olympique de Marseille par Jacques-Henri Eyraud est au centre des débats depuis quelques jours. Suite aux polémiques liées à l’article de mardi de La Provence, le club a cherché à réagir en publiant un communiqué. En reprochant des choses incohérentes à l’article ciblé ?

Le communiqué que le CE a en tout cas publié reprochait notamment l’anonymat d’un certain nombre des témoignages émaillant l’article de La Provence. Un reproche incohérent selon Mathieu Grégoire, correspondant de L’Équipe à Marseille, puisque le club met une pression importante à ses anciens salariés pour qu’ils ne parlent jamais de l’OM une fois partis.

Ce passage du communiqué #OM du jour mérite un léger sous-titrage. Depuis son arrivée, JHE insère des clauses de confidentialité à chaque rupture de contrat avec un salarié, cela crée le climat que vous imaginez et donne parfois des situations cocasses. Ainsi, Fred Bompard… https://t.co/NXDtwQ2NOA pic.twitter.com/i3V3AxZMTV — Mathieu Grégoire (@Serguei) December 29, 2020

… ancien adjoint de Rudi Garcia, qui se prend une lettre recommandée après avoir parlé de Strootman dans un portrait et refuse donc de s’exprimer en septembre dernier quand on l’appelle pour vanter les louanges de Caleta-Car. — Mathieu Grégoire (@Serguei) December 29, 2020

Rappelons ensuite que Rod Fanni a vu une interview dans @lequipe, en décembre 2017, être utilisée contre lui, dans le cadre d’une procédure de licenciement début 2018. Les témoignages « on » sont ainsi des armes pour une direction aujourd’hui, afin de raréfier les critiques — Mathieu Grégoire (@Serguei) December 29, 2020

Critiques qui deviennent du coup l’apanage d’anciens dirigeants/joueurs, de chroniqueurs, ce qui n’est pas forcément + pertinent in fine. Mais on ne peut s’étonner, fin 2020, qu’un salarié proche du réacteur nucléaire #OM ne prenne ses précautions s’il émet un avis dans un média. — Mathieu Grégoire (@Serguei) December 29, 2020

OM : Larguet répond très clairement sur le cas des deux jeunes virés du centre de formation !

Medhi Baaloudj et Cyril Khetir ont tous les deux été exclus du centre de formation de l’Olympique de Marseille suite à un voyage avec la sélection U20 d’Algérie à l’automne. Il n’en fallait pas plus pour voir la presse algérienne remettre en cause les véritables raisons de ce licenciement. Nasser Larguet, le directeur du centre, a donc décidé de clarifier la situation en ne refusant aucune question à La Gazette du Fennec…

Tout a été fait dans le but de faciliter les choses

« Comme ils avaient été positifs au Covid-19 le mois précédent, ils devaient passer une échographie. Problème, nos cardiologues n’étaient pas disponibles. L’épidémie montait alors sur Marseille et ils avaient été réquisitionnés dans le cadre de l’opération « Plan Blanc ». J’étais en contact avec la DTN algérienne, on faisait tout pour trouver une solution, nous voulions qu’ils aillent en sélection. Medhi Baaloudj et Cyril Khetir ont décidé d’aller faire ces échographies seuls en bravant le protocole médical du club. Ils ont déposé leurs dossiers chez le médecin du club et sont partis en sélection sans que ce dernier n’ait donné son aval. (…) Tout a été fait dans le but de faciliter les choses mais également dans le but de protéger nos jeunes et la sélection algérienne. Regardez ce qui est arrivé au sein de la délégation égyptienne… (…) Vous savez, j’ai exclu, avec l’accord du club, un très bon jeune joueur marocain lors de ma première année à l’OM car il a failli aux valeurs du club. Ce n’est jamais une partie de plaisir que de se séparer d’un élément mais lorsque l’institution n’est pas respectée, il faut agir en conséquence. L’évolution du football nous montre que certains joueurs ou mêmes entraîneurs n’hésitent pas à se mettre au-dessus de l’institution et je pense que c’est important de rappeler à nos jeunes que, certes, ils sont au cœur du projet, mais qu’il y a une institution au-dessus d’eux. » Nasser Larguet – Source : La Gazette du Fennec