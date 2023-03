Nouvelle sanction pour les supporters, la petite bombe de Riolo sur McCourt, et mercato : la Juventus accélère… Les 3 infos OM de ce jeudi !

Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce jeudi : Nouvelle sanction pour les supporters marseillais, la petite bombe de Daniel Riolo sur Franck McCourt et la Juventus s’active dans le dossier Milik.

Nouvelle sanction pour les supporters de l’OM !

La LFP a sanctionné l’OM d’une fermeture de la partie basse du virage sud, à cause de l’utilisation de fumigènes lors d’OM – Strasbourg, du 12 mars. La durée de la sanction est d’un match ferme et sera appliquée lors de la réception de Montpellier, le 31 mars.

La commission de discipline de la LFP sanctionne une nouvelle fois l’OM. Ce mercredi la Ligue a sanctionné l’OM d’une fermeture partielle du virage sud. En raison de l’utilisation d’engins pyrotechniques lors d’OM Strasbourg, le 12 mars, la partie basse du virage sud sera fermée pour le prochain match à domicile, contre Montpellier, le 31 mars. Les supporters du Collectif Ultra ne pourront pas prendre place dans la zone du virage sud qui leur est habituellement réservée. La Ligue a également sanctionné le PSG et Angers pour les mêmes motifs. Angers verra l’une de ses tribunes fermée pour deux matchs dont un ferme. Et le parcage visiteur du PSG sera fermé lors de son prochain déplacement.

Sanction OM – Strasbourg : 🔴 Fermeture pour un match ferme de la partie basse du virage sud du stade Vélodrome. #TeamOM (LFP) pic.twitter.com/68xOu0aYEB — 𝐋𝐚 𝐌𝐢𝐧𝐮𝐭𝐞 𝐎𝐌 (@LaMinuteOM_) March 22, 2023

Entendre les supporters être derrière nous ça nous rebooste

« Qu’on joue au Vélodrome ou à l’extérieur on est chez nous à chaque fois. Les supporters sont partout. Franchement c‘est exceptionnel. Si on en est là aujourd’hui c‘est en grande partie grâce à eux. Parce que parfois, même pendant les matchs on a des coups de moins bien. Mais ils sont là derrière nous et quand tu les entends ça te rebooste. Et ça fait que tu vas chercher ces victoires parfois même à l’arraché. Mais c’est extraordinaire. Moi je n’ai jamais vécu une ambiance comme celle-là auparavant. Même si j’ai connu des belles ambiances. Là, le Vélodrome il va péter un jour. » Jordan Veretout – Source : Maritima (16/02/2023)

Vente OM : La petite bombe lâchée par Riolo concernant McCourt !

Nouveau sponsor principal de l’OM, le groupe CMA CGM sera affiché sur les maillots olympiens à partir de juillet 2023, pendant deux saisons. Jeremy Bacchi, sénateur des Bouches-du-Rhône, ne pense pas que Rodolphe Saadé se positionnera pour racheter le club.

Mercredi soir, le journaliste de RMC Sport Daniel Riolo a clairement précisé que Frank McCourt était disposé à vendre l’OM.

McCourt veut vendre, il attend juste l’acheteur

« Seule une vente du club permettra à l’OM de revenir devant, Franck McCourt n’a plus aucun intérêt à garder le club. Il veut vendre, il attend juste l’acheteur qui est prêt à mettre l’argent. » Daniel Riolo – source : RMC (22/03/2023)

🎙️| Daniel Riolo : Seul une vente du club permettra à l’OM de revenir devant, Franck McCourt n’a plus aucun intérêt à garder le club, il veut vendre, il attend juste l’acheteur qui est prêt à mettre l’argent.» #TeamOM pic.twitter.com/VoJsUaYTF6 — 𝐋𝐚 𝐌𝐢𝐧𝐮𝐭𝐞 𝐎𝐌 (@LaMinuteOM_) March 22, 2023

Des rumeurs sur le fait que Rodolphe Saadé, PDG de CMA CGM, pourrait racheter l’OM courraient en fin d’année 2022. C’est Daniel Riolo qui avait déjà évoqué cette possibilité, « c’est un premier pas qui m’interpelle » avait-il dit dans l’After Foot. Pour lui, ce sponsor n’est pas anodin. Le PDG de l’armateur Marseillais a pourtant démenti toutes rumeurs sur un potentiel rachat.

Je pense que Rodolphe Saadé est plutôt aujourd’hui dans une volonté de faire vivre un territoire

La compagnie maritime est un acteur majeur du territoire Marseillais, avec à la tête un PDG qui est la cinquième puissance financière de France, il n’en fallait pas moins pour raviver tout espoir de vente. Mais le Sénateur des Bouches-du-Rhône, Jeremy Bacchi, ne pense pas que ce soit le but de Saadé, au vu des risques que cela impliquerait pour lui et son entreprise.

C’est à double tranchant pour Saadé!

“Je pense que Rodolphe Saadé est plutôt aujourd’hui dans une volonté de faire vivre un territoire, Marseille et sa région. On le voit de par ses nombreux investissements mais aussi l’emploi qu’il créé sur notre territoire. Sa prise de responsabilité dans le sponsoring de l’OM pour la saison prochaine est un pas de plus dans cette histoire qu’il est en train d’écrire entre son entreprise CMA CGM et le territoire. Est-ce que ça ira jusqu’au rachat du club ? Je n’en suis pas totalement persuadé parce qu’acheter un club comme l’OM c’est à double tranchant, soit on est adoré, soit on est détesté. Dans la période il a plutôt démontré qu’il souhaitait apparaitre comme étant mécène, un personnage important de l’économie de notre pays mais surtout de notre territoire et un acteur qui semble jouer les premiers rôles tout en essayant d’être utile au territoire. Le rachat de l’OM c’est risqué, si vous performez vous êtes adulés mais si vous ne performez pas, tout ce qu’il aura essayé de construire au cours des derniers mois, dernières années, peut très rapidement sentir la poudre. Je ne suis pas sûr qu’il ait envie de voir 10 milles marseillais devant la tour CMA CGM après une défaite au Stade Vélodrome. Bien sûr qu’on a tous envie de rêver, de voir un club qui a les moyens pour bien recruter et performer. C’est une piste qui peut être crédible, c’est un Marseillais, un entrepreneur qui réussit et qui a les moyens financiers mais attention.” Jeremy Bacchi – Source : Football Club de Marseille (13/03/23)

A lire aussi : OM : « C’est facile de tirer sur l’ambulance Tudor ! »

Mercato OM : La Juventus accélère !

Arrivé à Turin, en prêt avec option d’achat, en provenance de l’OM, Arkadiusz Milik devrait rester chez les bianconeri. Le Corriere dello Sport et la Stampa rapportent que la Juventus négocie avec l’OM pour boucler le transfert.

La Juventus veut conserver Milik. Arrivé lors du mercato d’été 2022, de l’OM, en prêt avec option d’achat de 7 millions d’euros plus 2 en bonus, la Juventus souhaite lever cette option. Milik est arrivé à l’OM durant le mercato d’hiver 2021, en prêt avec option d’achat obligatoire, en provenance du Naples. Sa première demi-saison sous André Villas-Boas, puis sous Jorge Sampaoli se passe bien. Et Milik devient le buteur que l’OM recherchait à l’époque. Mais en 2021-2022 Milik se blesse régulièrement. Son efficacité diminue tout comme la confiance de Sampaoli qui le fait de moins en moins jouer. L’arrivée de Tudor sur le banc, à l’été 2022, ne fait pas évoluer le statut de Milik. Il quitte l’OM pour la Juventus. En 55 matchs, toutes compétitions confondues avec l’OM, Milik a inscrit 30 buts. Depuis son arrivée à la Juventus, Milik a déjà joué 23 matchs, toutes compétitions confondues, pour 8 buts. Lors de son arrivée, son coach Massimiliano Allegri s’est félicité du recrutement du polonais.

Milik est une arrivée importante

« C’est la chose la plus importante. Je suis vraiment heureux pour Milik. C’est une arrivée importante. C’est un joueur avec des statistiques impressionnantes, qui peut faire progresser nos attaquants. À mon avis, compte tenu de son style de jeu, il peut aussi jouer avec Vlahovic » Massimiliano Allegri – Source : l’Equipe (26/08/2022)

La Stampa/CorSport : La Juve souhaite conserver Arkadiusz #Milik et lever son option d’achat de 7M (+2M de bonus) avant avril. Des contacts sont déjà en cours avec l’#OM pour boucler ce transfert 👇 pic.twitter.com/YzPW3OHErr — GuillaumeMP (@Guillaumemp) March 23, 2023

Selon le Corriere Dello Sport et la Stampa, la Juventus souhaite conserver Milik malgré ses quelques blessures. De plus, l’attaquant souhaite rester à Turin les 15 points de retrait de la Juventus, dont le club a fait appel, et une potentielle absence de coupe d’Europe la saison prochaine pour la Juventus.