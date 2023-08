« Nul, honte intersidérale »… Daniel Riolo détruit l’OM après l’élimination

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Au terme d’une rencontre cruelle, largement dominée par l’Olympique de Marseille, le Panathinaïkos se qualifie pour les barrages de la Ligue des Champions. Malgré sa victoire (2-1) face au club grec, le club phocéen ne disputera pas la plus prestigieuse des compétitions après son élimination en troisième tour préliminaire (2-2, 3-5 tab). Daniel Riolo, sur X (anciennement Twitter) ne s’est pas privé pour pointer du doigt les hommes de Marcelino.

L’édition 2023/2024 de la Ligue des Champions se jouera sans l’OM. Malgré une nette supériorité dans le jeu et énormément d’occasions créées, les Olympiens se sont inclinés face au Panathinaïkos (2-2, 3-5 tab). Une rencontre bien plus aboutie qu’à l’aller mais les Phocéens payent la défaite à l’aller (1-0), et le penalty provoqué par Guendouzi en fin de match, qui a même raté son tir au but. Malgré ce revers, Marseille est reversé directement en phase de groupes de la Ligue Europa. Daniel Riolo a vivement critiqué l’OM après son élimination.

« Comment l’OM peut se faire sortir ? Une honte ! »

Mais sans deconner même quand on veut pas y croire.. même quand c trop gros … on est tjs plus nul .. mais comment l’OM peut se faire sortir ? Désolé la j’ai pas de mot.. pire ? Pire que quoi je ne sais même plus.. pire que tout ! Une honte intersidérale … — Daniel Riolo (@DanielRiolo) August 15, 2023

Connu pour ses avis tranchés, le chroniqueur de l’After Foot RMC a blâmé l’OM après son élimination via la plateforme X: « Mais sans déconner même quand on ne veut pas y croire.. même quand c’est trop gros … on est toujours plus nul .. mais comment l’OM peut se faire sortir ? Désolé la je n’ai pas de mot.. pire ? Pire que quoi je ne sais même plus.. pire que tout ! Une honte intersidérale ! », a lâché le journaliste.

L1, ligue europa, conférence league..: faut se calmer la saison n’est pas cramée

Avant de tenter d’un peu relativiser… « Ce qui est catastrophique dans l’élimination de l’OM c’est la répétition : on perd trop bcp trop contre des plus « petits » !! pour le reste, L1, ligue europa, conférence league..: faut se calmer la saison n’est pas cramée. »