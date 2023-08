La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Terrible désillusion pour l’Olympique de Marseille ! Au terme d’une rencontre cruelle, largement dominée par l’OM, le Panathinaïkos se qualifie pour les barrages de la Ligue des Champions. Malgré sa victoire (2-1) face au club grec, le club phocéen ne disputera pas la plus prestigieuse des compétitions après son élimination (2-2, 3-5 tab). Pierre-Emerick Aubameyang a fait part de sa frustration au micro d’M6 après l’élimination de son équipe au troisième tour préliminaire de la Ligue des champions.

L’édition 2023/2024 de la Ligue des Champions se jouera sans l’Olympique de Marseille. Malgré une nette supériorité dans le jeu et énormément d’occasions créées, les hommes de Marcelino se sont inclinés face au Panathinaïkos (2-2, 3-5 tab). Une rencontre bien plus aboutie qu’à l’aller mais les Olympiens payent la défaite à l’aller (1-0), et le penalty provoqué par Guendouzi en fin de match, qui a même raté son tir au but. Marseille jouera la Ligue Europa cette saison. Auteur d’un doublé en première période qui avait parfaitement lancé son équipe, Pierre-Emerick Aubameyang s’est exprimé avec le visage fermé au micro d’M6.

« C’est triste ! »

« Après tous les efforts faits aujourd’hui, ce n’est pas forcément mérité pour eux, a constaté l’attaquant olympien . Tout le monde s’est battu, tout le monde a tout donné pour gagner ce match. Ce n’est malheureusement pas passé, c’est triste« .

« Tout le monde était dans la combativité, tout le monde a répondu aux attentes de ce public qui est incroyable. On prend un but casquette à la dernière minute, forcément ça fait mal. Mais bon, c’est comme ça, maintenant il faut se pencher sur ce qui va se passer après« , a ajouté l’international gabonais.

L’OM se déplacera sur la pelouse du FC Metz, vendredi 18 août à 21h pour le compte de la deuxième journée de Ligue 1. Malgré ce revers, le club est reversé directement en phase de groupes de la C3 avec le tirage au sort qui se tiendra le 1er septembre.