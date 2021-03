Objectif 5e place : Qu’est ce qui attend l’OM en Coupe d’Europe ?

L’objectif de l’OM pour cette fin de saison est de terminer 5e de Ligue 1. Si les hommes de Jorge Sampaoli maintiennent ce cap, à quoi peuvent-ils s’attendre ? Ligue Europa vs Ligue Europa Conférence. On fait le point…

Si l’OM termine à la 5e place, et qu’aucun des 4 premier ne gagne la Coupe de France, les marseillais disputeront la nouvelle coupe d’Europe, la C4 : la Ligue Europa Conférence. Mais comment ça marche ? Si Lyon, Monaco ou le PSG gagne la Coupe de France cette saison, l’OM disputera la Ligue Europa, si ce n’est pas le cas, avec cette hypothétique 5e place, le club marseillais sera reversé dans la nouvelle coupe d’Europe.

Un mix entre Ligue Europa et Ligue des Champions mais du pauvre (ou de celui qui a raté sa saison)…

La ligue Europa Conférence sera aussi disputée le jeudi aux mêmes horaires que la Ligue Europa (18h45, 21h). Comme la C1, cette nouvelle compétition sera formé de 8 groupes de 4 équipes avec comme objectif les huitièmes de finale. Automatique pour les premiers de groupe, les seconds disputeront un tour de barrages contre les huit équipes terminant 3es de leur groupe de Ligue Europa. Cependant le qualifié français devra avant cela passer les barrages (19 et 26 août prochains). Le vainqueur sera qualifié pour la phase de groupes de la Ligue Europa de la saison suivante…

Le club français, s’il passe les barrages, retrouvera dans les poules de cette C4, le 5e, 6e et 7e de Liga et Bundesliga, mais aussi les 5e et 6e de Serie et 4 clubs anglais les 5e, 6e, 7e et 8e. A l’heure actuel il pourrait donc y avoir des clubs comme Villarreal, Liverpool, Tottenham, Dortmund ou encore Naples…