Obraniak inquiet pour l’OM, pointe du doigt un problème de l’équipe de Marcelino !

Interrogé sur la chaîne l’Equipe l’ancien joueur du LOSC et de Bordeaux, Ludovic Obraniak est revenu sur le début de saison de l’OM. Il se dit inquiet pour le club marseillais.

L’Olympique de Marseille connaît un début de saison compliqué notamment marqué par l’élimination lors du troisième tour préliminaire de la Ligue des champions. Les marseillais ont également concédé un match nul contre Metz (2-2) alors qu’ils menaient une nouvelle fois au score. L’ancien joueur de Bordeaux et du LOSC, Ludovic Obraniak est inquiet pour le club marseillais. Il pointe notamment du doigt la défense de cet OM version Marcelino.

« A l’instant « T » je suis plutôt pessimiste pour l’OM. Pour avoir vu tous leurs matchs depuis le début de la saison, il y a un changement radical de fonctionnement. On passe d’un pressing tout terrain en prenant tout de suite l’adversaire à la gorge, néanmoins tu n’avais pris que 40 buts sur toute la saison avec Tudor. Cette OM là est certes mieux organisé offensivement car leur amorces offensives sont très intéressantes, mais défensivement je les trouve en grand grand dangers, même contre Metz ils ont pris deux but et on failli en prendre un troisième. Ils prennent des buts à chaque match. C’est vraiment l’animation défensive qui m’inquiète beaucoup », a ainsi expliqué le consultant de Prime sur le plateau de la chaine l’Equipe.

