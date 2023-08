Isaak Touré pisté en L1, le deal de Guendouzi très rapidement bouclé ?Accord pour Lirola? Les 3 infos Mercato OM de ce mercredi !

Tous les soirs FCMarseille vous propose les 3 infos OM du jour. Au menu ce mercredi : Isaak Touré attise les convoitises de la Ligue 1 avec plusieurs clubs ! Le deal de Guendouzi très rapidement bouclé ? Lirola affole la Serie A avec 4 clubs ! Accord trouvé avec l’un d’entre eux !

Mercato OM: Un nouveau transfert surprise de Longoria dans les tuyaux !

Le mercato estival de l‘Olympique de Marseille n’est pas terminé, notamment dans le sens des départs. L’OM souhaiterait également vendre pour quarante millions d’euros d’après l’Équipe. Pour cela, le club phocéen a finalisé les départs de Cengiz Ünder au Fenerbahçe pour environ 10 millions d’euros et celui de Ruslan Malinovskyi sous la forme d’un prêt payant d’un million d’euros avec option d’achat non obligatoire estimée à dix millions d’euros. Isaak Touré serait également visé par plusieurs clubs de Ligue 1.

Après avoir acté le départ de Cengiz Under au Fenerbahçe pour environ 10 millions d’euros et celui de Ruslan Malinosvkyi en Italie au Genoa pour un prêt avec une option d’achat de 10 millions d’euros .L’OM a budgétisé pour ce mercato 40 millions d’euros de ventes. En instance de départ, Matteo Guendouzi pourrait venir compléter cette somme. Selon les informations de l‘Équipe, Isaak Touré intéresserait trois clubs de Ligue 1.

Isaak Touré pisté par trois clubs de Ligue 1 ?

Après un prêt convaincant du côté de l’AJ Auxerre, Isaak Touré a la cote dans le championnat de France. Aujourd’hui le quatrième choix de Marcelino dans la charnière centrale marseillaise, l’ancien Havrais suscite les intérêts du FC Metz, du FC Lorient et du FC Nantes sur ce mercato d’été.

Le défenseur et son clan ont déjà discuté avec la direction lorientaise, et l’ancien joueur d’Auxerre est séduit par une aventure avec les Merlus.

Cependant, Pablo Longoria n’envisagerait pas un nouveau prêt du jeune talent et privilégierait un transfert sec pour Touré, sous contrat jusqu’en juin 2027 avec Marseille.

Mercato OM: Le deal de Guendouzi très rapidement bouclé ?

L’Olympique de Marseille est proche de boucler le départ de Mattéo Guendouzi. La Lazio pousse et espère finaliser le dossier cette semaine.

Le mercato est bientôt terminé et l’OM s’active maintenant sur les ventes avec les départs d’Ünder, Malinovskyi et celui de Mattéo Guendouzi qui avance à grand pas. D’après les informations de plusieurs médias italiens, la Lazio a lancé une offensive avec l’OM et espère récupérer le milieu de terrain.