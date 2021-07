Officialisation pour Guendouzi, Perez se rapproche, et ça chauffe pour un Argentin… Les 3 infos mercato OM de ce mardi !

Comme tous les soirs, nous vous proposons les trois actualités majeures de la journée… Voici les 3 infos OM du mardi 6 juillet !

Mercato OM: c’est officiel pour Guendouzi

C’était annoncé, c’est maintenant officiel, Mattéo Guendouzi s’est engagé avec l’Olympique de Marseille pour un prêt d’un an avec option d’achat. Le club vient de publier le communiqué suivant…

« Mattéo Guendouzi est né le 14 avril 1999 à Poissy. En 2014, il quitte la région parisienne pour rejoindre le centre de formation du FC Lorient. En Bretagne, le milieu de terrain évolue avec les équipes de jeunes jusqu’à intégrer le groupe professionnel. Il fait ses débuts en Ligue 1 en octobre 2016 face à Nantes. Malgré la relégation des Merlus, il reste à Lorient en 2017-2018 et joue 21 matchs. En fin de saison, il décide de répondre favorablement aux sollicitations d’Arsenal. En deux saisons avec les Gunners, il dispute 82 matchs, marque 1 but et joue la finale de l’Europa League 2019 (perdue face à Chelsea). Ses prestations avec le club londonien lui ouvrent les portes de l’équipe de France A où il est appelé à deux reprises sans jamais entrer en jeu. Chez les Bleus, Mattéo Guendouzi a porté́ les maillots des formations U18, U19, U20 et espoirs. Le dernier jour du mercato 2020, il est prêté pour une saison au Hertha Berlin. Lors de la saison 2020-2021, le club de la capitale allemande termine la saison à la 14e place. Il joue 24 matchs de Bundesliga pour un total de 2 buts et une passe décisive. Mattéo Guendouzi est un milieu de terrain moderne, fort techniquement et doté d’une bonne qualité de passes. Joueur de caractère, il a une bonne vision du jeu. Des qualités dont il saura, à n’en pas douter, faire profiter le collectif olympien. » Source : OM.fr

OM Mercato: Ça se précise pour ce défenseur brésilien…

À la demande de Jorge Sampaoli, l’OM aurait fait part à Santos de son intérêt pour Luan Peres. Le technicien argentin a déjà côtoyé le défenseur central lors de son passage au Brésil. Il devrait s’engager prochainement avec le club olympien…

D’après La Provence, Luan Peres devrait rejoindre l’Olympique de Marseille en provenance de Santos, contre une somme de 4,5 millions d’euros. Dans l’opération, son ancien club, Bruges, devrait toucher près de 30% de la somme offerte par l’OM. Alors que David Luiz a réellement été sondé, le board olympien a préféré le défenseur central de 26 ans. Le joueur serait tellement proche, qu’il n’a pas été convoqué avec son équipe, il pourrait s’engager 5 ans sous les couleurs olympiennes.

Florian Holsbeek, et Dominique Baillif nous ont dressé son portrait :

Peres a dû rester 6 mois à Brugge. Ça n’allait vraiment pas — HOLSBEEK

« Il n’a fait que passer à Brugse… Il était considéré comme un grand espoir sud américain mais il n’a jamais vraiment percé. Il a eu des soucis d’adaptation. J’avais presque oublié qu’il était passé par la Belgique ! C’est pour ça qu’il est reparti au Brésil. Il a dû rester 6 mois à Brugge. Ça n’allait vraiment pas. A vrai dire, je ne me souviens pas vraiment l’avoir vu jouer sur le terrain. Il a peut-être progressé en retournant au Brésil. » Florian Holsbeek – Source : Footballclubdemarseille.fr (28/06/21)

luan peres est dur à passer en un contre un… un peu lent à se retourner – DOMINIQUE BAILLIF

« Sampaoli l’a eu pendant quelques mois du côté de Santos, il le connaît assez bien. Après être revenu de son expérience à Bruges, il n’a pas été titulaire tout de suite. Depuis deux saisons, c’est devenu le patron avec Lucas Verissimo avant que Lucas Verissimo parte du côté de Benfica. Il a su reprendre le flambeau du leader technique, mais il est aussi devenu le leader de la défense et de l’équipe de Santos. C’est un joueur de très grand gabarit, d’1m90, avec un très bon jeu de tête. Je le trouve un petit peu lent, il peut prendre quelques secondes pour se retourner. En terme de qualité intrinsèque du joueur, il est assez bon dans le duel et dans l’impact physique. Il est dur à passer en un contre un. Il a une bonne lecture du jeu, il est rarement pris à défaut. En terme de régularité, il peut avoir quelques trous. Il a fait quelques erreurs individuelles qui ont pu couter cher à Santos ces deux dernières saisons. Dans l’ensemble, ça reste un bon joueur qui a apporté certaines garanties et une certaine sécurité défensive. Ça pourrait être un profil intéressant du côté de l’OM, dans une défense à 3. Vu que Sampaoli le connaît bien, il pourra avoir sa confiance. Il a montré sur ses dernières saisons au Brésil que ça reste un bon joueur. C’est un joueur intéressant qui a le profil d’un Álvaro, dans la capacité à se battre sur chaque ballon. Il peut avoir son mot à dire. Il est sous contrat jusqu’en 2024. Un club russe le suit aussi. Santos est en grande difficulté financière. Il ne devrait pas y avoir de problème pour s’entendre avec le club en cas de transfert. » Dominique Baillif – (24/06/2021)

Mercato OM: Orellano plutôt qu’Almada ?

La piste Thiago Almada serait trop onéreuse pour les dirigeants de l’Olympique de Marseille. Alors que Pablo Longoria multiplie les pistes en Europe et en Amérique du Sud, il aurait ciblé un coéquipier du jeune Argentin. Et d’après un média local, l’affaire serait proche d’être bouclée…

Dans l’émission Passion Fortinera, spécialisée sur le club de Velez, il a été dit que Luca Orellano devrait arriver à l’Olympique de Marseille. Ce dimanche, Ramita Boz, journaliste pour SomosVelezOK, a évoqué une somme de 10 millions d’euros. Selon lui, Les représentants du joueur, pourraient se rendre en France cette semaine, afin d’aboutir à un accord. Ailier de 21 ans qui évolue à Vélez tout comme Almada, serait beaucoup moins onéreux que son compatriote, transfermarkt évalue sa marchande à 2,5 millions d’euros. Auteur de 17 rencontres cette saison, il a marqué trois buts et délivré une passe décisive.

Luca Orellano vers l’OM ?

Almada trop cher pour l’OM ?

Si la piste menant à Thiago Almada semblait réelle, Pablo Longoria aurait indiqué à des supporters lors de la réunion entre associations et dirigeants, que l’Argentin était beaucoup trop cher, d’après La Marseillaise.

« Longoria a compté sur ses doigts, devant nous, le nombre de recrues qu’il allait y avoir cet été. Il a dit que 11 joueurs allaient rejoindre le club. On a posé la question pour l’Argentin Thiago Almada, et ils nous ont dit que c’était un transfert trop cher. Que ça n’allait pas se faire » Membre de groupe de supporter— Source: La Marseillaise (10/06/21)