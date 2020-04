OFFICIEL: L’OM en Ligue des champions la saison prochaine !

La LFP a décidé ce jeudi d’entériner le classement de la Ligue 1. L’OM est donc directement qualifié pour la Ligue des champions.

Le bureau de la Ligue a décidé de valider l’arrêt de la saison 2019/2020. Le classement est ainsi figé avec le principe du quotient afin de compenser le match non joué de la 28e journée ( PSG-Strasbourg).

L’OM est donc directement qualifié pour la ligue des champions tandis que le club de Jean Michel Aulas se retrouve 7e du classement et non qualifié pour la Ligue Europa…

🎙 Didier Quillot : « Concernant les descentes/montées : 2 montées et 2 descentes entre L1 et L2, il n’y aura pas de barrages. L’objectif est de démarrer la saison 20-21 en août, au plus tard le 22 août. »

— beIN SPORTS (@beinsports_FR) April 30, 2020